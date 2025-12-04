Escursionismo e tutela in Sardegna: la Commissione TAM presenta il “Bidecalogo” del CAI in un webinar aperto a tutti

SARDEGNA – La salvaguardia degli ecosistemi montani dell’isola passa anche attraverso la consapevolezza di chi li attraversa. Il Club Alpino Italiano, tramite la Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano), propone un incontro formativo online in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle 19:30, aperto a tutti gli interessati.
Organizzato dalla Sezione CAI di Oristano e accessibile da ogni punto della Sardegna grazie alla modalità digitale, il webinar sarà dedicato a uno dei testi cardine dell’etica escursionistica: il Bidecalogo del CAI.
A guidare l’approfondimento saranno alcuni tra i principali referenti regionali dell’ambiente montano. Marco Marrosu, Presidente della Commissione TAM della Sardegna, illustrerà ruolo e attività dei volontari impegnati nella protezione degli habitat naturali. Seguiranno gli interventi della Commissione TAM di Oristano, con Claudio Ledda, che analizzerà i principi alla base del Bidecalogo, e Alfredo Camedda, che ne esporrà le applicazioni concrete sul territorio.
In un contesto in cui il turismo outdoor è in costante espansione, acquisire le corrette modalità di interazione con la natura diventa essenziale per garantire una fruizione rispettosa e responsabile dei paesaggi sardi. L’incontro, della durata di circa un’ora, si chiuderà con una sessione di domande e risposte aperta ai partecipanti.
Link per partecipare (accesso libero, senza registrazione):
https://meet.google.com/ehi-ebfm-dks
Michele Vacca
sardegnareporter