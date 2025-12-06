Enoch Arden: Decaro e Greco al Teatro Garau per l’appuntamento speciale dell’Ente Concerti

Lunedì 8 dicembre, alle 21.00, il Teatro A. Garau ospita un evento di particolare rilievo: l’Ente Concerti Alba Pani Passino presenta Enoch Arden, il melologo op. 38 di Richard Strauss, tratto dal poema di Alfred Tennyson nell’adattamento di Bruno Cagli. A dare voce e musica al dramma saranno l’attore Enzo Decaro e il pianista Corrado Greco.

L’iniziativa rientra nella 51ª Stagione Concertistica 2025, realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Il significato del poema

Già illustri studiosi hanno analizzato a fondo il poema di Alfred Tennyson nella pluralità dei simboli, nella “cabala” dei numeri, nei molti a volte sotterranei riferimenti biblici. Qualche considerazione ci sentiamo di fare sul profilo umano del protagonista. Shakespeare, in linea col suo Globe, il suo teatro tondo e a tutto tondo, scriveva che “il mondo intero è una ribalta”, un palcoscenico in cui si rappresenta la vita stessa. Ognuno allora ha un suo ruolo, piccolo o grande non ha importanza, ma un ruolo. Ecco dunque che il nostro Enoch, dopo anni di peripezie in terre lontane, torna a “casa” giusto in tempo per scoprire che un ruolo per lui non c’è più: non più marito, non più padre, non più la casa, niente di niente. Potrebbe ancora reclamarlo ma solo a prezzo di enorme dolore per coloro che più ama…e decide di scendere per sempre dalla giostra. Anche ora, come in tutta la sua vita, sullo sfondo c’è il mare, un mare che Strauss rende fin quasi a investirci dei suoi spruzzi. Qualcuno rinfaccia ad Enoch, per il bene di tutti, di non scomparire per sempre senza rivelarsi, senza lasciare traccia; un sacrificio che Enoch non si sente di compiere. Egli infatti dispone che, almeno da morto, si sappia che, partito per amore, per amore era anche tornato. Ecco: proprio questa sua tanto umana debolezza ce lo fa amare di più. (Testo di Antonino Tagliareni).

Enzo Decaro

Nato a Portici il 24 marzo 1958, dopo gli studi classici ha conseguito la laurea in Lettere moderne all’Università Federico II di Napoli. La sua carriera artistica si sviluppa fra teatro, cinema e televisione.

È tra i fondatori, insieme a Lello Arena e Massimo Troisi, del celebre trio La Smorfia. Dal 1977 è protagonista di numerose produzioni televisive e cinematografiche, tra cui la serie di Rai Uno Una donna per amico.

Al cinema ha lavorato sia come attore sia come regista. Nel 2010 ha recitato accanto a Sophia Loren nel film La mia casa è piena di specchi, mentre nel 2011 ha partecipato al progetto dedicato alle commedie di Eduardo De Filippo, interpretando Napoli Milionaria, Sabato, Domenica e Lunedì e Questi Fantasmi.

Nel 2021 è nel cast di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. È autore del programma Un poeta per amico, dedicato a Troisi, e ha collaborato ai documentari Il tempo resterà (2017) su Pino Daniele e Le cose che restano (2020) su Ezio Bosso.

È membro della Nazionale Italiana Artisti e ha ricevuto le onorificenze di Cavaliere Ufficiale e Commendatore della Repubblica Italiana.

Corrado Greco

Pianista di origine siciliana, formato in Lombardia, si è diplomato con lode a Catania, perfezionandosi poi con Alberto Mozzati e Bruno Canino. A Milano ha conseguito i diplomi in Composizione e Musica elettronica e la laurea in Musicologia con il massimo dei voti.

Docente di Musica da camera al Conservatorio di Milano, è vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Si esibisce regolarmente come solista e in ensemble. È pianista del Trio des Alpes, ospite di importanti festival e presente in numerose incisioni per Dynamic.

Nel teatro musicale ha collaborato con personalità come Dacia Maraini, Arnoldo Foà, Franco Graziosi, Amanda Sandrelli, Pamela Villoresi ed Enzo Decaro.

Per l’etichetta DaVinci sta registrando l’integrale a quattro mani delle Sinfonie e delle Ouverture di Johannes Brahms, insieme a Massimiliano Baggio. Le sue registrazioni sono spesso trasmesse da RAI, RSI, SRG, HRT e altre emittenti europee. Ha partecipato più volte ai Concerti del Quirinale in diretta Euroradio.

Convinto sostenitore della divulgazione musicale, tiene conferenze, seminari e lezioni-concerto. Appassionato di tecnologia e viaggi, ha suonato in tutti i continenti tranne uno — un obiettivo che non esclude di raggiungere.

Biglietti e prevendite

Intero € 15,00

Soci € 12,00

Biglietteria:

Sabato 6 e domenica 7 dicembre: 10.00–12.00 / 17.00–19.00, sede Ente Concerti (Via Ciutadella de Menorca 33/35).

Lunedì 8 dicembre: dalle 17.00 al Teatro Garau.

La vendita proseguirà negli orari indicati fino a esaurimento posti.

Info:

WhatsApp 338 8727128 – Tel. 0783 303966

Mail: info@enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

