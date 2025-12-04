Elmas in Festa 2025: un dicembre all’insegna di solidarietà delle tradizioni e della magia del Natale

Il mese di dicembre si è aperto a Elmas con un calendario ricco di appuntamenti che accompagneranno la comunità fino alla fine dell’anno. Anche nel 2025, Elmas in Festa – la manifestazione avviata durante l’estate e promossa dal Comune di Elmas con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo – propone un programma che intreccia solidarietà, spettacolo, creatività, sport e tradizioni natalizie. Un mosaico di iniziative reso possibile dalla partecipazione attiva di associazioni, volontari, operatori culturali e istituzioni locali, pensato per coinvolgere cittadini di ogni età e rafforzare il senso di appartenenza e comunità.

Elmas in Festa 2025: un dicembre all’insegna di solidarietà delle tradizioni e della magia del Natale

“Siamo molto soddisfatti – afferma la Sindaca di Elmas Maria Laura Orrù – di poter offrire anche quest’anno un calendario così ricco e variegato. Elmas in Festa 2025 accompagnerà la nostra comunità anche per tutto il mese di dicembre con iniziative culturali, sociali e ricreative rivolte a pubblici diversi. Il valore della manifestazione sta proprio nella sua capacità di mettere in relazione persone e generazioni differenti, creando occasioni autentiche di incontro e rafforzando quel senso di comunità che da sempre caratterizza la nostra città”.

«Il mese di dicembre – dichiara invece Giuseppe Perria, Assessore alla cultura, istruzione e istruzione, spettacolo e politiche di genere – si apre ancora una volta all’insegna della partecipazione, della solidarietà e della condivisione. Elmas in Festa 2025 rappresenta un percorso che abbiamo costruito passo dopo passo insieme alla nostra comunità, coinvolgendo associazioni, volontari, operatori culturali e istituzioni locali, tutti protagonisti di un programma ricco e inclusivo. Il valore di questa manifestazione sta proprio nella sua capacità di mettere in relazione persone diverse, generazioni diverse e sensibilità diverse, creando occasioni di incontro che rafforzano il senso di appartenenza alla nostra città. Il mese – conclude – proseguirà con attività dedicate allo sport, alla cultura, allo spettacolo e alla festa, grazie al lavoro di tante realtà locali che desidero ringraziare per il contributo prezioso e continuo. Ogni evento – dal teatrodanza agli spettacoli per bambini, dalle esibizioni sportive alle iniziative artistiche e musicali – contribuisce a costruire una proposta di qualità, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età. Elmas in Festa è la dimostrazione di ciò che possiamo realizzare quando la comunità lavora insieme, con spirito di collaborazione e visione condivisa. Auspico che questo mese di iniziative possa rappresentare per tutti un’occasione di serenità, partecipazione e crescita collettiva, confermando Elmas come una città accogliente, solidale e culturalmente vivace”.

Il mese si è aperto con il Mercatino della Solidarietà, ospitato dal 1° al 6 dicembre negli spazi del Mercato Civico (9:00–12:30) e curato dalla Consulta delle Donne di Elmas, un appuntamento che anche quest’anno ha sostenuto progetti sociali locali e promosso la cultura del dono.

Nella mattinata di martedì 2 dicembre (9:00–12:00), presso la Club House di Via Don Sturzo – sede della Pro Loco – si è svolto invece il Micro Cip Day, la giornata dedicata alla registrazione dell’anagrafe canina promossa dal Comune di Elmas in collaborazione con la ASL di Cagliari, iniziativa che ha registrato un’ampia partecipazione da parte dei cittadini.

Il clima natalizio si accenderà ufficialmente sabato 6 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30, con la Parata inaugurale del Natale: una grande sfilata itinerante che partirà dalla piazza del Municipio per raggiungere Piazza Chiesa, dove due elfi pasticcioni tenteranno di accendere simbolicamente l’albero di Natale. La regia dell’evento è affidata all’Associazione Culturale Warfree e a Seconda Stella Eventi.

Il Natale dei più piccoli sarà protagonista domenica 7 e lunedì 8 dicembre, quando Piazza Chiesa ospiterà per l’intera giornata (9:00–19:00) i Mercatini, il truccabimbi e la tradizionale letterina a Babbo Natale, a cura della Pro Loco di Elmas. L’8 dicembre, alle 17:00, il Teatro Maria Carta accoglierà invece la XXXII Edizione del Concorso Letterario Nazionale Premio Laguna, promosso dalla Consulta delle Donne di Elmas.

Il tema della prevenzione sarà al centro delle giornate del 10 e dell’11 dicembre, con la Giornata di Prevenzione del Tumore al Seno nei locali AVIS e Biblioteca Comunale, grazie alla collaborazione tra Comune di Elmas, AVIS, LILT, Consulta delle Donne e rete associativa locale. L’11 dicembre, in Piazza Chiesa, sarà presente anche l’Autoemoteca AVIS (7:45–12:00) per la donazione del sangue. Sempre l’11 dicembre, alle 20:30, il Teatro Maria Carta ospiterà lo spettacolo di teatrodanza “Il Paese dei Balocchi”, proposto da Tango ART Studio in collaborazione con GotanSur.

Gli appuntamenti sportivi del calendario invernale di Elmas in Festa entreranno nel vivo sabato 13 dicembre, a partire dalle 17:00, al Palazzetto R. Melis, con Pound for Pound, un’esibizione di Muay Thai a cura della scuola Chan Pauk Muay Thai, che porterà sul parquet atleti e tecniche di una delle discipline più spettacolari delle arti marziali.

Domenica 14 dicembre, Piazza Chiesa si animerà nuovamente con mercatini, truccabimbi e letterine, arricchiti dalla presenza dei Pony di Babbo Natale (16:00–19:00), due pony-renna che accompagneranno i bambini in un’esperienza festosa e suggestiva. Evento a cura della Pro Loco.

La solidarietà tornerà protagonista giovedì 18 dicembre, dalle 9:00 alle 21:00, con la 29ª Edizione di Miracolo di Natale, la grande raccolta benefica a favore del Centro di Solidarietà San Sebastiano “Don Luciano Ligas”, realizzata grazie alla partecipazione congiunta di Acli, Agesci, Aido, Arcus, ASD Atletica “Edoardo Sanna”, Assoraider, Consulta Anziani, Associazione Equilibri, Associazione Penelope, Pro Loco, Sos Elmas e altre realtà del territorio.

Il 19 dicembre, alle 15:45, il Teatro Maria Carta ospiterà il Saggio di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia Santa Caterina, momento atteso da famiglie e piccoli protagonisti. Il 20 dicembre si preannuncia invece come una delle giornate più ricche del calendario di Elmas In Festa: in Piazza Chiesa, dalle 17:00 alle 19:30, andrà in scena Gli Elfi Scienziati, spettacolo itinerante che unisce scienza, magia ed esperimenti spettacolari. Alle 18:00, il Teatro Maria Carta ospiterà la XX Edizione del Concerto Tradizionale di Natale della Schola Cantorum Villa del Mas, diretta dal Maestro Orlando Pittau.

Il clima di festa proseguirà domenica 21 dicembre, con i mercatini, il truccabimbi, le letterine e il Villaggio di Babbo Natale (15:00–19:00), sempre in Piazza Chiesa e a cura della Pro Loco. Il 20 e 21 dicembre, il campo sportivo comunale ospiterà Urban Paradigma, la jam dedicata a graffiti, writing e pittura muraria curata da Urban Center.

Lunedì 22 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30, Piazza Chiesa diventerà il teatro dell’evento interattivo Elfi contro Grinch, in cui i bambini saranno chiamati a superare prove e sfide per “salvare” i regali rubati. A cura di Warfree e Seconda Stella Eventi.

Il mese si chiuderà domenica 28 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30, con la Tombolata di Natale, un appuntamento conviviale pensato per coinvolgere la cittadinanza in un pomeriggio di gioco, musica dal vivo e animazione in pieno clima natalizio.