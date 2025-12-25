Elicottero in missione di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti

(Adnkronos) – Un elicottero impegnato in una missione di soccorso si è schiantato sul monte Kilimagiaro, in Tanzania, provocando la morte di tutte le cinque persone a bordo. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, tra le vittime ci sono due stranieri che erano appena stati evacuati dalla zona, un medico, una guida turistica e il pilota. L'incidente – per cause ancora da accertare – è avvenuto tra Camp Barafu e Kibo Summit, ad u'altezza di quattromila metri.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)