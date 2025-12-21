Egitto, collisione fra navi crociera sul Nilo: morta un’italiana

(Adnkronos) – Una cittadina italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della donna e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Lo rende noto la Farnesina. Secondo le prime informazioni sui siti di notizie egiziani, c’è stata una collisione tra due navi a 30 km da Luxor intorno alle 19 locali. Nella nave Royal Beau Rivage, con circa 70-80 connazionali a bordo, è deceduta una cittadina italiana, che era accompagnata dal marito. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage. Sono in corso verifiche sugli altri italiani a bordo. "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo", ha scritto su X il ministero degli Esteri, aggiungendo che "il ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l’Ambasciata d'Italia al Cairo al numero +200227943194 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it".—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)