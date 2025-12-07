Due giorni di grande intensità con il big match di A1 Fem. e il Torneo Internazionale

BIG MATCH DI A1 FEMMINILE E 16° TROFEO CITTA’ DI NORBELLO NEL DOPPIO SPECIALE APPUNTAMENTO DELL’IMMACOLATA

La formazione femminile coordinata dal tecnico Olga Dzelinska sarà al completo, agevolata dall’imminenza del 16° Trofeo Internazionale Città di Norbello che si svolge da consuetudine nel giorno dell’Immacolata. Domenica alle ore 17:00 nella palestra di via Azuni le gialloblù Ana Tofant, Tan Wenling, Hana Matelova, Anastasiia Kolish e Paulina Krzysiek affronteranno le scudettate del Castel Goffredo, 22 titoli in saccoccia di cui l’ultimo incassato battendo in finale proprio le Norbellissime.

Il match clou della quarta giornata d’andata non rischia di passare inosservato perché i due avvenimenti sono separati da una manciata di ore. Nel corso della notte tra il 7 e l’8 dicembre il look dell’impianto municipale sarà completamente trasformato da dirigenti e volontari giallo blu, presidente Simone Carrucciu compreso e già all’alba i campioni “eletti” potranno dare i primi colpi alle palline d’ordinanza prima che il torneo decolli con le sue manifestazioni collaterali, come l’angolo dei libri nel primo pomeriggio e la premiazione del 15° Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo”.

Per chi ama la disciplina saranno due giorni di pura goduria, dove le prodezze d’alta scuola da parte di autentici campioni e campionesse potranno essere seguite, sia dal vivo (l’ingresso è gratuito), sia in diretta sul sito www.trofeocittadinorbello.it

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Domenica 7 dicembre 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Castel Goffredo

ESPERIMENTI PRE PLAY-OFF SCUDETTO

Le due contendenti sono chiamate a guadagnare punti utili all’inseguimento o al sorpasso della sorprendente Tennistavolo Sassari che nell’anticipo, battendo il Sudtirol, ha scavalcato la capolista del Mantovano. Lo scorso anno, nelle due gare disputate a Norbello, tra regular season e play-off, il risultato finale è sempre stato di 3-3.

Avendo la rosa al completo nessuno invidia Olga Dzelinska su come predisporrà una formazione idonea a contrastare le big lombarde. Di certo, come previsto dal regolamento, giocherà l’italiana Tan Wenling e probabilmente anche la star ceca Hana Matelova (n. 90 al mondo). E poi chissà, tra Ana Tofant, Anastasiia Kolish e Paulina Krzysiek sarà un grande enigma, ma la dirigenza sa che in panca Olga Dzelinska è una stratega di indubbie qualità.

Le ospiti sono conosciute sin troppo bene, a partire dall’ex Niko Stefanova (100% e n. 5 d’Italia), alla fuoriclasse romena Bernie Szocs (100%), scesa al 25° posto nella classifica mondiale ma ovviamente temibilissima e alla sua connazionale Andreea Dragoman (66,7%, n. 76 al mondo). Senza contare Nicole Arlia (75%, n. 4 d’Italia).