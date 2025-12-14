Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 14 dicembre

(Adnkronos) –'Domenica In', condotta da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, torna oggi, domenica 14 dicembre, alle 14.00 su Rai 1, con un nuovo appuntamento ricco di ospiti e sorprese. In particolare, il programma propone l'attore e showman Giorgio Panariello che in dialogo con Mara Venier ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera fino ai progetti più recenti, come Tutta Scena, la nuova serie di RaiPlay che lo vede protagonista nei panni di un divertente regista di un’Accademia di spettacolo. Panariello annuncerà anche le nuove date della sua tournée teatrale E se domani. In studio arriverà anche Iva Zanicchi, pronta a emozionare con il suo libro autobiografico 'Quel profumo di brodo caldo', un viaggio tra ricordi e sapori legati alle ricette delle sue nonne. Grande musica con Riccardo Cocciante, che si esibirà al pianoforte accompagnando alcuni protagonisti della sua celebre opera Notre-Dame de Paris, per regalare al pubblico brani come Il tempo delle cattedrali e Ali in gabbia, occhi selvaggi. E ancora, Roberto Vecchioni, che presenterà il libro-cofanetto L’orso bianco era nero e interpreterà il brano Parola, accompagnato dal suo chitarrista. Lo spazio dedicato all’attualità vedrà Mara Venier e Tommaso Cerno affrontare il tema delle dipendenze digitali insieme a Giorgio Perinetti, autore del libro Quello che non ho visto arrivare, e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Non mancheranno leggerezza e divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco Il Musichiere e del gioco telefonico La cassaforte di Domenica In. Infine, il wedding designer Enzo Miccio si collegherà dalla suggestiva via San Gregorio Armeno di Napoli, famosa nel mondo per le sue botteghe artigiane di presepi.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)