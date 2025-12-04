Domani terza giornata di Passaggi d’Autore con i cortometraggi sardi, il documentario Furriadroxus e seconda serie di film brevi della sezione Intrecci mediterranei

Domani terza giornata di Passaggi d’Autore

(venerdì 5) aterza giornata di, il festival del cortometraggio mediterraneo, quest’anno alla sua ventunesima edizione, in corso fino a lunedì 8 nella cittadina costiera del Sud Sardegna.

Gli appuntamenti nell’Aula Consiliare del Comune si aprono alle 10 con la proiezione, riservata agli studenti/studentesse delle scuole superiori, dei cortometraggi della sezione Intrinas, dedicata come ogni anno al cinema breve prodotto in Sardegna; come già la sezione Intrecci mediterranei, anche questa è competitiva: coordinati dal critico cinematografico Enrico Azzano, studenti delle scuole superiori del territorio formeranno la Giuria Giovani chiamata a valutare e premiare, sabato pomeriggio (alle 16), il miglior cortometraggio fra gli otto in programma domani (venerdì 5): “Io non dimentico”, di Antonello Pisano Murgia (2025, 14′), “Su cane est su miu”, di Salvatore Mereu (2025, 24′), “Oplà”, di Giulia Camba (2024, 18′), “Infanzia e gioventù di Gramsci”, di Paolo Zucca, Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (2025, 7′), “L’ultimo ingrediente”, di Lorenzo Cioglia (2025, 8′), “Caro fratello”, di Simone Paderi (2025, 17′), “Vida e morti de unu maragotti”, di Stefano Cau (2025, 10′), e “It doesn’t exist” di Joe Juanne Piras (2025, 10′).

Dopo quella del mattino per gli studenti, gli stessi cortometraggi saranno al centro della proiezione serale, alle 21.30, aperta al pubblico del festival, alla quale saranno presenti quasi al completo i rispettivi registi: parteciperanno infatti alla serata Stefano Cau, Salvatore Mereu, Giulia Camba, Lorenzo Cioglia, Simone Paderi, Joe Juanne Piras e Alessandra Atzori. Ma prima, due diversi appuntamenti avranno avuto luogo nel pomeriggio. Alle 16.30, per la sezione Cinema e Territorio, è in programma la proiezione di “Furriadroxus”, il documentario girato vent’anni fa da Michele Mossa e Michele Trentini, che racconta la vita degli ultimi abitanti dei furriadroxus, insediamenti rurali sparsi nell’area di Malfatano, vicino alla celebre spiaggia di Tuerredda; gli stessi luoghi in cui è ambientato il recentissimo film di Riccardo Milani “La vita va così”, ispirato alla vera storia del pastore Ovidio Marras, che ha lottato contro la costruzione di un resort di lusso in quel tratto di selvaggia e intatta bellezza della costa sudoccidentale sarda. Presente alla proiezione il regista Michele Mossa.

Poi, a partire dalle 18, la seconda serie di cortometraggi della sezione Intrecci mediterranei, con cinque titoli in scaletta: “Sous les ruines”, di Nadhir Bouslama, (Francia, 2025, 26′), “Marcello”, di Maurizio Lombardi (Italia, 2024, 20′), “The Wedding Of The Pir’s”, di Yalçın Çiftçi (Turchia, 2025, 20′), “The Flowers Stand Silently, Witnessing”, di Theo Panagopoulos (Palestina/Scozia, 2024, 17′), e “Lo sguardo basso delle bambine”, di Astrid Ardenti (Italia, 2025, 7′), che sarà presente alle proiezioni; interverranno invece in collegamento video il regista turco Yalçın Çiftçi, il greco-libanese-palestinese Theo Panagopoulos e l’italiano Maurizio Lombardi.Tutte le proiezioni e gli incontri in programma nel consueto spazio dell’Aula Consiliare del Comune, in piazzetta Efisio Piria, sono ad ingresso libero e gratuito.

