DiviniSuoni 2025: buona la prima

A Donori e Dolianova ha preso il via l’edizione 2025 del Festival DiviniSuoni, musica e degustazioni tra le colline del Parteolla

Ha preso ufficialmente il via sabato 13 dicembre DiviniSuoni, il festival dedicato alla musica, al vino e alle eccellenze del territorio che per tutto il mese di dicembre animerà le piazze e le strade dei comuni del Parteolla, trasformando il periodo natalizio in un percorso diffuso tra cultura, tradizione ed enogastronomia.

La rassegna DiviniSuoni nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e promuovere un’esperienza che intreccia arte, paesaggio e sapori. Il festival è promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ed è coordinato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. DiviniSuoni coinvolge, nelle sue diverse tappe, i comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Barrali, Soleminis e Settimo San Pietro.

La prima giornata del festival ha visto lo svolgimento di due appuntamenti paralleli a Donori e Dolianova, due proposte differenti ma complementari che ben rappresentano lo spirito che anima DiviniSuoni.

A Donori, l’Ex Montegranatico ha ospitato uno dei momenti più intensi dell’intera giornata, con un pomeriggio dedicato al cinema, alla memoria e al confronto culturale. La proiezione del film “Storia di un riscatto”, diretto da Stefano Odoardi e ispirato alla vera vicenda del rapimento di Giuseppe Vinci, ha offerto al pubblico un racconto profondo e toccante, capace di restituire una pagina complessa della storia sarda. Al termine della proiezione, il dibattito pubblico con Giuseppe Vinci e lo stesso Odoardi ha rappresentato un momento di forte partecipazione e dialogo, permettendo ai presenti di approfondire i temi della legalità e della resilienza.

Il pomeriggio di Donori è proseguito con una degustazione dei vini delle cantine del paese, accompagnata da prodotti tipici a cura della Pro Loco, creando un naturale passaggio dal racconto culturale ai sapori del territorio. La serata si è conclusa con lo spettacolo musicale “Blues & Soul – La musica dell’anima” di Vittorio Pitzalis e Giuliano Pornasio, un viaggio sonoro intenso e coinvolgente che ha accompagnato il pubblico tra atmosfere calde e interpretazioni ricche di emozione.

Parallelamente, Dolianova ha accolto DiviniSuoni in Piazza Brigata Sassari con una serata all’insegna della musica dal vivo, delle degustazioni e dell’atmosfera natalizia. Fin dal tardo pomeriggio, l’apertura degli stand enogastronomici ha permesso al pubblico di scoprire e assaporare le produzioni del Parteolla, grazie alla partecipazione delle cantine e delle realtà gastronomiche del territorio. Vini, specialità tipiche e racconti legati alla tradizione hanno accompagnato i visitatori in un percorso che ha valorizzato l’identità culturale ed enologica della comunità.

La musica è stata il vero filo conduttore dell’intera serata di Dolianova, con il concerto dei Nuvolari, le interpretazioni dei grandi successi della musica italiana proposte da Francesco Peddio e Pamela Lorico, fino al dj set finale, che ha animato la piazza fino a tarda sera.

DiviniSuoni proseguirà nei prossimi giorni con le tappe di Serdiana e Barrali il 20 dicembre e Soleminis e Settimo San Pietro il 21 dicembre. L’obiettivo è quello di confermare il territorio del Parteolla come un grande palcoscenico diffuso, capace di raccontarsi attraverso la musica, il gusto, la cultura e l’arte.