    domenica, 14 Dicembre
    DiviniSuoni 2025: buona la prima

    Ha preso ufficialmente il via sabato 13 dicembre DiviniSuoni, il festival dedicato alla musica, al vino e alle eccellenze del territorio che per tutto il mese di dicembre animerà le piazze e le strade dei comuni del Parteolla, trasformando il periodo natalizio in un percorso diffuso tra cultura, tradizione ed enogastronomia.

    La rassegna DiviniSuoni nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e promuovere un’esperienza che intreccia arte, paesaggio e sapori. Il festival è promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ed è coordinato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. DiviniSuoni coinvolge, nelle sue diverse tappe, i comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Barrali, Soleminis e Settimo San Pietro.

    La prima giornata del festival ha visto lo svolgimento di due appuntamenti paralleli a Donori e Dolianova, due proposte differenti ma complementari che ben rappresentano lo spirito che anima DiviniSuoni.

    Donori, l’Ex Montegranatico ha ospitato uno dei momenti più intensi dell’intera giornata, con un pomeriggio dedicato al cinema, alla memoria e al confronto culturale. La proiezione del film “Storia di un riscatto”, diretto da Stefano Odoardi e ispirato alla vera vicenda del rapimento di Giuseppe Vinci, ha offerto al pubblico un racconto profondo e toccante, capace di restituire una pagina complessa della storia sarda. Al termine della proiezione, il dibattito pubblico con Giuseppe Vinci e lo stesso Odoardi ha rappresentato un momento di forte partecipazione e dialogo, permettendo ai presenti di approfondire i temi della legalità e della resilienza.

    Il pomeriggio di Donori è proseguito con una degustazione dei vini delle cantine del paese, accompagnata da prodotti tipici a cura della Pro Loco, creando un naturale passaggio dal racconto culturale ai sapori del territorio. La serata si è conclusa con lo spettacolo musicale “Blues & Soul – La musica dell’anima” di Vittorio Pitzalis e Giuliano Pornasio, un viaggio sonoro intenso e coinvolgente che ha accompagnato il pubblico tra atmosfere calde e interpretazioni ricche di emozione.

    Parallelamente, Dolianova ha accolto DiviniSuoni in Piazza Brigata Sassari con una serata all’insegna della musica dal vivo, delle degustazioni e dell’atmosfera natalizia. Fin dal tardo pomeriggio, l’apertura degli stand enogastronomici ha permesso al pubblico di scoprire e assaporare le produzioni del Parteolla, grazie alla partecipazione delle cantine e delle realtà gastronomiche del territorio. Vini, specialità tipiche e racconti legati alla tradizione hanno accompagnato i visitatori in un percorso che ha valorizzato l’identità culturale ed enologica della comunità.

    La musica è stata il vero filo conduttore dell’intera serata di Dolianova, con il concerto dei Nuvolari, le interpretazioni dei grandi successi della musica italiana proposte da Francesco Peddio e Pamela Lorico, fino al dj set finale, che ha animato la piazza fino a tarda sera.

    DiviniSuoni proseguirà nei prossimi giorni con le tappe di Serdiana e Barrali il 20 dicembre e Soleminis e Settimo San Pietro il 21 dicembre. L’obiettivo è quello di confermare il territorio del Parteolla come un grande palcoscenico diffuso, capace di raccontarsi attraverso la musica, il gusto, la cultura e l’arte.

     

