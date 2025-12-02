Disabilità, Corti “Inclusione fondamentale in sport, lavoro e tempo libero”

ROMA (ITALPRESS) – “Come Fondazione Allianz UMANA MENTE e come gruppo Allianz crediamo fermamente nell’inclusione di tutti, per noi il diritto alle persone con disabilità è fondamentale. Ogni anno vogliamo veramente celebrare questa Giornata internazionale delle persone con disabilità, andando a raccontare quello che è il nostro impegno concreto a 360 gradi, dando veramente valore ai diritti al tempo libero, danche alle vacanze, perché a volte famiglie con figli con disabilità non possono andare in vacanza. Attraverso il nostro progetto Hol4All diamo veramente una boccata di ossigeno alle famiglie, ma soprattutto le mettiamo in rete con altre famiglie in un contesto di vacanza”. Così Nicola Corti, segretario generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE, a margine della conferenza “Disabilità: sport e lavoro trampolino per l’inclusione” in Senato. Anche “lo sport è per tutti, siamo al fianco della Federazione Ciclismo Italiano e c’è un diritto in più: gli atleti ciclisti con disabilità e con ritardo mentale fino all’anno scorso non potevano avere uno sbocco agonistico, ad oggi è realtà. E poi gli sport invernali: siamo a ridosso di Milano-Cortina, siamo al fianco della Federazione Paralimpica e abbiamo fatto un’attività per attrarre nuovi atleti ma soprattutto per pensare al futuro, per pensare a cosa c’è dopo i Giochi. Abbiamo creato una squadra squadra Under 16 che non andrà a Milano Cortina 2026 per età, ma speriamo che possano essere gli atleti del futuro”.

