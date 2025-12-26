Breaking news
- E’ morto Aldo Maria Brachetti Peretti, protagonista del settore petrolifero con lo storico marchio Api
- E’ morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni
- Zelensky “Imminente incontro con Trump”
- Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale
- Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri
- Diplomacy Magazine – Puntata del 26 dicembre 2025
- La Cambogia accusa la Thailandia: “Intensificati i bombardamenti”
- Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna