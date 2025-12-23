Difesa, Rauti “Pace e sicurezza non sono mai scontate”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci avviciniamo al Natale, in un tempo segnato purtroppo da tanti conflitti ancora aperti nel mondo, da tensioni internazionali e da nuove minacce ibride. Questo scenario ci insegna che pace e sicurezza non sono mai scontate ed il vostro servizio quotidiano in patria e all’estero diventa sempre più strategico e più importante”. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, in un messaggio di auguri inviato a uomini e donne delle Forze Armate. “Ovunque nel mondo il vostro impegno contribuisce sempre a difendere non solo gli interessi nazionali ma anche i principi fondamentali di libertà e stabilità globale”, ricorda. “Chi indossa l’uniforme chiede anche alle proprie famiglie un sacrificio silenzioso fatto di distanze, assenze e rinunce: per esprimere la mia vicinanza istituzionale e personale anche quest’anno sarò il 24 e il 25 dicembre in teatro operativo per condividere il Natale con i militari che sono lontani dalle loro case”, conclude, ribadendo “a tutti voi e ai vostri cari il più sentito ringraziamento per quello che fate ogni giorno e gli auguri di Buon Natale alla grande famiglia della difesa e a quella ancora più grande che chiamiamo patria”.

sat/gsl