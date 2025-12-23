Difesa, il ministro Crosetto in visita in Bulgaria

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto è in Bulgaria per incontrare i militari italiani ed effettuare una serie di incontri istituzionali.
