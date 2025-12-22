Difesa, Crosetto incontra i militari italiani in missione in Libano

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato i militari italiani nel corso della sua visita ufficiale in Libano. Il ministro ha anche reso omaggio di Caduti con la deposizione di una corona di fiori.
