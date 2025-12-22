Close Menu
    lunedì, 22 Dicembre
    Difesa, Crosetto incontra i militari italiani in missione in Libano

    ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato i militari italiani nel corso della sua visita ufficiale in Libano. Il ministro ha anche reso omaggio di Caduti con la deposizione di una corona di fiori.

