DANTE E IL SUO VIAGGIO IN SETTE GIORNI. Un accesso emozionale a La Divina Commedia, di e con Alessio Ninu: sabato 27 dicembre a Quartu (Sa Dom’e Farra), lunedì 29 a Monserrato (chiesa Sant’Ambrogio), martedì 30 a Cagliari (chiesa San Sepolcro), ore 19

DANTE E IL SUO VIAGGIO IN SETTE GIORNI: un accesso emozionale a La Divina Commedia

Tre lezioni scenico-accademiche dantesche, che scorrono in modo inconsueto coinvolgendo il pubblico in una dimensione immersiva, come anteprima del progetto “Cantiere Meraviglia 2026”. E’ quello che, originario di Quartu e formatosi a Roma, artista multidisciplinare (sociologo, musicista, scrittore, pittore, creatore d’immagine e insegnante di arti sceniche), farà accadere, alle 19, in, anellanella, sempre alle 19.Insieme a Ninu è prevista in alcuni momenti la partecipazione dell’attrice, per un evento che è stato inserito in diversi festival nazionali e internazionali (fra l’agosto e l’ottobre del 2021) per celebrare i 700 anni dalla morte del grande poeta fiorentino, “padre della lingua italiana”.

“Il meraviglioso viaggio immaginario di Dante – spiega Ninu – viene interamente rivisitato prendendo in considerazione l‘impostazione scenica ed estetica, facendo un costante parallelo con la struttura di un soggetto cinematografico”. Tante le tematiche attraversate: la psicologia dei personaggi, le simbologie, ma anche i costumi e le credenze del Medioevo, la conoscenza astronomica del tempo, il fascino e il mistero della numerologia, l’importanza della matematica e della musica, le rappresentazioni visive e scenografiche, i colori, l’iconografia, l’ispirazione data alla pittura. “Attraverso l‘analisi di questi aspetti si potrà, alla fine, comprendere meglio il valore letterario e la bellezza della parola, il senso delle allegorie, il tema della redenzione e la portata dell‘incredibile conoscenza contenuta ne La Divina Commedia”, sottolinea ancora Alessio Ninu. Che conclude: “La proiezione di immagini e video, la diffusione di suoni e temi musicali, di profumi e luci ambientali, caratterizzeranno una lezione innovativa, rivolta a giovani e adulti, studenti e docenti, letterati, artisti o semplici amanti dell‘arte e della letteratura, che si pone l‘obiettivo di emozionare mostrando la grandezza dell‘arte e la forza della conoscenza attraverso l‘approfondimento di stati emotivi estremi e spesso contrastanti”.

Un’annotazione finale dell’autore, che la critica nazionale ha definito “innovatore, sperimentatore, poliedrico…”: “L’evento, nel periodo invernale, si svolge all’interno di chiese o siti di particolare interesse, mentre nel periodo primaverile ed estivo prende vita in luoghi all’aperto che abbiano un incontestabile fascino architettonico, archeologico o naturalistico”.

L’iniziativa è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Cultura), Fondazione di Sardegna, Ersu Cagliari, Associazione Culturale Setterane Aps, Sistema Museale Sant’Eulalia.