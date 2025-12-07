Dal 9 al 23 dicembre 2025 a Sassari il festival Endas Performance: DANZA MOTORE DI RIFLESSIONE

SASSARI – Dal 9 al 23 dicembre 2025 si svolgerà il festival Endas Performance DANZA MOTORE DI RIFLESSIONE: 15 giorni di spettacoli di danza e arti performative, organizzato da Endas Comitato Provinciale Sassari, con la direzione artistica di Roberto Manca, presidente dell’associazione Music & Movie, che da sempre si occupa di coniugare le arti performative con le tematiche sociali.

Da 28 anni, Endas Performance promuove la cultura della danza attraverso workshop, seminari e manifestazioni, offrendo ad atleti e artisti la possibilità di esibirsi su palchi prestigiosi e di incontrare professionisti del settore, creando una rete di collaborazione tra scuole di danza, coreografi e appassionati.

Il festival vedrà la partecipazione di compagnie sarde, nazionali e internazionali: Artemis Danza con Davide Tagliavini; Cornelia; Asmed Balletto di Sardegna; Binario Vivio; La Luna del Pomeriggio; Virgilio Sieni; Arearea; Zerogrammi; Nando e Maila; Gruppo Danza Oggi; Ivona; YoY Performing Arts; il danzatore e psicologo Lorenzo De Simone; l’italo/brasiliano Rafael Candela; Land Before Time (dalla Svezia); EZ3 Company (dalla Francia); Heung Won Lee (dalla Corea).

Diversi i luoghi e gli spazi di Sassari che ospiteranno il Festival: dal Teatro Civicoall’Auditorium Ex.Ma.Ter, passando per Piazza Fiume, Piazza Italia e Piazza Santa Caterina, dal PalaSantoru al Teatro Verdi, fino ad arrivare al Rifugio Gesù Bambino.

Il festival Endas Performance: DANZA MOTORE DI RIFLESSIONE è sostenuto dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e dal Comune di Sassari, e per l’occasione collabora con l’Associazione Malattia Alzheimer Sardegna, con l’Emporio della Solidarietà Braccia Tese e con il Rifugio Gesù Bambino.

Gli eventi del festival

Il Festival prenderà il via martedì 9 dicembre, con una matinée scolastica al Teatro Verdi e due spettacoli serali nella sala teatrale del Palazzo di Città, e proseguirà sino a martedì 23 dicembre, con spettacoli e attività quotidiane. Nelle due matinée scolastiche interverranno Cristina Obber, scrittrice milanese, giornalista e formatrice esperta in violenza di genere, e Maria Paola Curreli, ex insegnante, ex dirigente scolastica e attivista Agedo.

Il 16, 17, 19, 22, 23 dicembre in Piazza Italia, dalle ore 18:00, sarà possibile assistere alle esibizioni delle scuole di danza cittadine Broadway Dance, Extemporanea, Spazio Contemporanea, Danza Cillica e Arabesque.

Fra gli eventi attesi, la serata SILENT del 17 dicembre, in piazza Santa Caterina, dove dalle ore 19:00 sarà possibile ballare e scatenarsi ascoltando solo in cuffia la musica selezionata da tre dj.