Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot: un anno di addii tra spettacolo, sport e cultura

(Adnkronos) – Il 2025 si chiude con un lungo elenco di lutti nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della musica e dello sport. Da Oliviero Toscani a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Brigitte Bardot, sono tanti i volti noti e le figure iconiche scomparse negli ultimi 12 mesi. Attori, star della musica, fotografi, scrittori, il cui ricordo umano e professionale resta indelebile. 13 gennaio – Oliviero Toscani, 82 anni Fotografo italiano celebre per le campagne pubblicitarie che hanno segnato la storia, Toscani ha saputo unire provocazione e riflessione. Tra le sue immagini più iconiche, il bacio tra un prete e una suora e i ritratti dei condannati a morte negli Stati Uniti. Negli ultimi anni aveva rivelato di soffrire di amiloidosi. 16 gennaio – David Lynch, 78 anni Regista e sceneggiatore statunitense, maestro del cinema visionario. Tra i suoi capolavori, Blue Velvet, Mulholland Drive e Twin Peaks. Vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 1990 e del Leone d'oro alla carriera nel 2006, nel 2020 riceve il Premio Oscar alla carriera. 26 febbraio – Gene Hackman, 91 anni Attore americano pluripremiato, vincitore di due Oscar per Il braccio violento della legge e Gli spietati. La sua carriera ha attraversato decenni di successi cinematografici, fino a ritirarsi dalle scene negli anni 2000. È morto nella sua casa di Santa Fe, accanto alla moglie. 26 febbraio – Michelle Trachtenberg, 39 anni Attrice statunitense, nota per i ruoli di Georgina Sparks in Gossip Girl e Dawn Summers in Buffy l'ammazzavampiri. È stata stroncata da un arresto cardiaco causato da complicazioni legate al diabete mellito. 3 marzo – Eleonora Giorgi, 71 anni Attrice di grande talento, ha esordito nel cinema con Roma di Federico Fellini nel 1972. Ha lavorato con registi come Dario Argento e Carlo Verdone, vincendo nel 1982 il David di Donatello come Migliore attrice protagonista per Borotalco. 5 marzo – Bruno Pizzul, 87 anni Storico telecronista sportivo italiano, voce della Nazionale di calcio dai Mondiali del 1986 fino al 2002. Conduttore di programmi come Domenica Sprint e Domenica Sportiva, è stato un punto di riferimento per generazioni di appassionati. 21 marzo – George Foreman, 76 anni Ex pugile statunitense, campione olimpico e mondiale dei pesi massimi. Celebre per la storica sfida "Rumble in the Jungle" contro Muhammad Ali e per aver riconquistato la corona mondiale a 45 anni contro Michael Moorer. 1 aprile – Val Kilmer, 65 anni Attore statunitense noto per ruoli iconici come Jim Morrison in The Doors, Doc Holliday in Tombstone e Batman in Batman Forever. La sua carriera ha spaziato dal cinema d'azione alla musica e al teatro. 5 aprile – Antonello Fassari, 72 anni Attore e comico italiano, celebre per il ruolo dell'oste Cesare in I Cesaroni. Ha lavorato anche al cinema e al teatro, interpretando ruoli in film come Muro di gomma e Romanzo criminale. 13 aprile – Mario Vargas Llosa, 89 anni Scrittore peruviano, insignito di numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il Premio Cervantes, il Premio Príncipe de Asturias de las Letras, fino al Premio Nobel per la Letteratura nel 2010. Tra i titoli suoi romanzi: La Casa Verde, La zia Julia e lo scribacchino, La guerra della fine del mondo, I quaderni di don Rigoberto, La città e i cani. 20 maggio – Nino Benvenuti, 87 anni Pugile campione olimpico e mondiale, simbolo del pugilato negli anni '60 e '70. In carriera ha disputato 90 incontri, vincendone 82, e lasciando un segno indelebile nello sport italiano. 23 maggio – Sebastião Salgado, 81 anni Fotografo brasiliano e documentarista di fama mondiale. Dopo aver lavorato come economista, ha dedicato la sua vita a raccontare le condizioni dei lavoratori, dei migranti e dei popoli indigeni, viaggiando in oltre 120 Paesi. 22 giugno – Arnaldo Pomodoro, 98 anni Scultore celebre per le iconiche sfere di bronzo. Ha contribuito all’arte contemporanea con opere che uniscono geometria e sperimentazione del metallo, fondando insieme a Lucio Fontana il gruppo Continuità. 23 giugno – Lea Massari, 91 anni Intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli,Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi, l'attrice è stata elegante ed aristocratica protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai. 24 giugno – Alvaro Vitali, 75 anni Attore e comico noto per il personaggio di Pierino nella commedia sexy all'italiana. Ha lavorato con Federico Fellini in pellicole come Fellini Satyricon e Amarcord. 3 luglio – Diogo Jota, 28 anni Calciatore portoghese, attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese. È morto in un incidente stradale insieme al fratello André. Era padre di tre figli e da poco sposato. 3 luglio – Michael Madsen, 67 anni Attore statunitense celebre per il sodalizio con Quentin Tarantino (Le Iene, Kill Bill) e per ruoli iconici in The Doors e Thelma & Louise. 22 luglio – Ozzy Osbourne, 76 anni Icona dell'heavy metal, voce dei Black Sabbath e solista di successo internazionale. Soprannominato "Il principe delle tenebre", ha influenzato generazioni di musicisti e appassionati di rock. 24 luglio – Hulk Hogan, 71 anni Leggenda del wrestling mondiale, ha portato la Wwe al grande pubblico e ha recitato in film come Rocky III. È stato simbolo della cultura pop americana degli anni ’80 e ’90. 6 agosto – Gianni Berengo Gardin, 89 anni Fotografo di fama internazionale, autore di oltre 260 libri e 360 mostre personali. Considerato uno dei maggiori documentaristi italiani, ha raccontato con le sue immagini la società del Novecento. 7 agosto – Jim Lovell, 97 anni Astronauta americano, comandante della missione Apollo 13. Primo a volare quattro volte nello spazio, è celebre per la storica frase "Houston, abbiamo un problema" durante la missione verso la Luna. 16 agosto – Pippo Baudo, 89 anni Conduttore televisivo simbolo della Rai, ha guidato 13 edizioni del Festival di Sanremo e programmi come Canzonissima e Fantastico. Ha influenzato la televisione italiana per oltre mezzo secolo. 2 settembre – Emilio Fede, 94 anni Giornalista italiano, direttore del Tg1 e del Tg4. Figura di spicco nel panorama dell'informazione italiana, noto per la sua lunga carriera televisiva. 4 settembre – Giorgio Armani, 91 anni Stilista di fama mondiale, sinonimo di eleganza e innovazione. Fondatore di un impero della moda, ha vestito numerose star e team olimpici. 9 settembre – Stefano Benni, 78 anni Scrittore, giornalista e drammaturgo. Autore di testi di grande ironia e satira, tra i suoi successi Bar Sport e La compagnia dei Celestini. 16 settembre – Robert Redford, 89 anni Attore e regista americano, fondatore del Sundance Institute. Vincitore di due Oscar, tra i suoi film iconici Butch Cassidy, La stangata e I giorni del condor. 23 settembre – Claudia Cardinale, 87 anni Attrice italiana simbolo del cinema d'autore, protagonista di film come Il Gattopardo e C'era una volta il West. Vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali. 1 ottobre – Jane Goodall, 91 anni Etologa britannica, massima esperta mondiale di scimpanzé. Le sue ricerche hanno rivoluzionato la comprensione dei comportamenti dei primati e la conservazione della fauna. 3 ottobre – Remo Girone, 76 anni Attore di teatro, cinema e televisione, celebre per il ruolo di Tano Cariddi nella serie tv La Piovra. 11 ottobre – Diane Keaton, 79 anni Attrice americana, celebre per i ruoli in Il Padrino e Io e Annie, vincitrice dell'Oscar come Miglior attrice nel 1978. Icona di stile e talento hollywoodiano legata per un tratto a Woody Allen. 25 ottobre – Mauro Di Francesco, 74 anni Attore noto per le commedie balneari degli anni ’80 come Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi. Ha lavorato anche a teatro e in televisione. 4 novembre – Giorgio Forattini, 94 anni Disegnatore e vignettista satirico italiano, noto come "Re della satira". Ha raccontato la storia italiana dagli Anni di Piombo a Mani Pulite attraverso le sue illustrazioni. 8 novembre – Peppe Vessicchio, 69 anni Direttore d'orchestra, simbolo del Festival di Sanremo e collaboratore di grandi artisti italiani e internazionali. 17 novembre – Alice ed Ellen Kessler, 89 anni Sorelle gemelle tedesche, icone della danza e del varietà europeo del dopoguerra. Celebri per la loro presenza scenica e la sigla Da-da-un-pa di Studio Uno. Ha destato scalpore la loro uscita di scena, insieme, con un doppio suicidio assistito. 21 novembre – Ornella Vanoni, 91 anni Interprete di brani come Senza fine e L’appuntamento. Collaboratrice di grandi autori italiani, ha rappresentato la voce autentica della canzone italiana per oltre sei decenni. 1 dicembre – Nicola Pietrangeli, 92 anni Tennista italiano, vincitore di 67 titoli tra cui due Roland Garros. Capitano della prima storica Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976. 10 dicembre – Sophie Kinsella, 55 anni Scrittrice britannica, autrice di bestseller internazionali come I Love Shopping. Nel 2024 aveva annunciato di essere affetta da un cancro al cervello aggressivo. 14 dicembre – Rob Reiner, 78 anni Attore regista, sceneggiatore e produttore americano, noto per aver diretto film come Stand by Me, Harry ti presento Sally… e Misery non deve morire. La sua vita si è tragicamente conclusa nella sua villa di Los Angeles insieme alla moglie Michele, dove sono statti uccisi dal figlio Nick. 28 dicembre – Brigitte Bardot, 91 anni Diva del cinema francese per antonomasia, B.B. interruppe una straordinaria carriera di attrice nel 1973 per dedicarsi alla difesa degli animali. "La donna più bella del mondo", come fu definita negli anni '50 e '60, da oltre mezzo secolo non recitava più ma il suo mito era ancora intatto, simbolo di libertà e spregiudicatezza.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)