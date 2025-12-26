Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale la vigilia di Natale in Bosnia Erzegovina, ha avuto un cordiale incontro con il membro serbo bosniaco della presidenza tripartita, Zeljka Cvijanovic e l’omologo della Bosnia-Erzegovina, Zukan Helez. Nel corso della sua visita istituzionale nel Paese, Crosetto ha incontrato i militari del contingente italiano.