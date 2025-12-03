Continua la rassegna Ogliastra pagina su pagina

La rassegna “Ogliastra pagina su pagina. Incontri con la scrittura e il teatro” prosegue con Franco Arba che domani, giovedì 4 dicembre, porterà all’attenzione del pubblico di Villanova Strisaili “La grotta della libertà” (Il Castoro), romanzo che racconta la storia di Radio Brada, la prima radio libera d’Italia, installata a Bortigali nel 1943 durante la Seconda guerra mondiale. Cagliari era allora appena stata bombardata e il giovane Bastiano viene mandato a stare dallo zio a Bortigali. Le avventure del ragazzo si intrecciano con la grande Storia, perché proprio lì, da una grotta del paese, Radio Brada farà un annuncio importantissimo prima di tutte le altre radio del mondo.

L’incontro si terrà alle 18 nella Casa comunale. Con l’autore converserà Francesca Lai.

L’attività, realizzata con il Contributo al Comune di Baunei per il sostegno alle attività del Sistema Bibliotecario Integrato dell’Ogliastra da parte della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e in collaborazione con la cooperativa Oleaster, il Comune di Villagrande Strisaili e la libreria Del Corso di Tortolì, si avvale del supporto organizzativo di Lìberos.