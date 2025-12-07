Consigliere regionale Antonello Peru capogruppo Sardegna al centro 20Venti

Si è riunito a Loculi il comitato regionale di Sardegna al Centro 20venti, nell’ambito del tour itinerante che sta coinvolgendo tutte le province dell’isola. All’incontro erano presenti i sindaci, in testa il padrone di casa Alessandro Luche, i coordinatori provinciali e i tre consiglieri regionali della forza politica.

Per noi il confronto è fondamentale: serve a rafforzare le nostre idee e a lavorare con determinazione ogni giorno per far crescere il partito e consolidare la nostra presenza sul territorio. Nel corso della giornata si sono affrontati temi strategici seguendo il programma costruito insieme a tutte le strutture territoriali.

La Sardegna è un tesoro nascosto: mare cristallino, montagne selvagge, civiltà millenarie e tradizioni autentiche. Eppure, mentre il mondo cerca esperienze vere e culturali, molti borghi si spopolano e la nostra ricchezza resta invisibile. La nostra proposta è quella di trasformare la Sardegna da territori isolati a un sistema integrato, dove coste, entroterra e città collaborano invece di competere. Le coste attirano il turismo internazionale, l’entroterra offre autenticità e cultura, e i centri urbani garantiscono servizi e innovazione. Insieme creano un’offerta unica e irripetibile.

Abbiamo un cronoprogramma rivoluzionario e un modello di sviluppo sostenibile da realizzare con precisione in dieci anni, utilizzando fondi europei e nazionali già disponibili per progetti concreti come il nostro. Non si tratta di spesa, ma di investimento strategico: ogni euro genera valore reale, collegando turismo, servizi, innovazione e tradizioni. Non è assistenzialismo, ma competitività misurabile; non è localismo, ma visione globale: l’identità sarda diventa un brand riconosciuto ovunque. Con questa strategia, la Sardegna del 2034 sarà un modello europeo di sviluppo sostenibile, dove i giovani restano, le tradizioni contano e il mondo ci sceglie tutto l’anno.

La rinascita dell’isola si fonda su quattro motori strategici: Connessione totale: mobilità rivoluzionata, digitalizzazione universale e servizi garantiti in ogni borgo.

Sardegna 365 Giorni: itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici che raddoppieranno le presenze e renderanno sostenibili i collegamenti aerei senza sussidi.

Identità come valore economico: trasformare cultura, lingua, tradizioni e produzioni locali in un sistema produttivo innovativo.

Incentivi al rientro: investimenti e agevolazioni per ripopolare i piccoli comuni e attrarre giovani, famiglie e nomadi digitali.

Allungare la stagione turistica significa raddoppiare le presenze, aeroporti pieni tutto l’anno, voli più frequenti e tariffe più basse, senza oneri pubblici. Con questa strategia, la Sardegna del 2034 sarà un modello europeo di sviluppo sostenibile, dove giovani, tradizioni e cultura diventano il vero motore del futuro.