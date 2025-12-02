Conferenza euro-mediterranea per la Pace: Cagliari, 5-7 dicembre: tre giorni di riflessioni e dibattiti

Mentre il nostro mare è in tempesta, rinsaldiamo legami di collaborazione e impegno comune. Per fermare guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo, diseguaglianza, razzismo.

PROGRAMMA COMPLETO

Tre giorni di riflessioni e dibattito sui temi della più stringente attualità, con ospiti ed esperti delle due sponde del Mediterraneo, accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Dal 5 al 7 dicembre l’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà la conferenza euro-mediterranea per la pace “Nel mare di mezzo – legami mediterranei”, promossa da Arci Sardegna in collaborazione con Arci nazionale su fondi dell’assessorato ai Beni Culturali della Regione Sardegna.

Un fine settimana di scambi, discussioni e riflessioni sulle mille problematiche aperte e ma anche sulle tante resistenze e risorse possibili sul tema della pace. Si parlerà di Palestina e servitù militari, di come sia possibile costruire un’economia di pace, di migrazioni, esodi e abbandoni, di autoritarismo e di lotte per la democrazia, di giovani e conflitti, nazionalismi e transizioni. Al centro ci sarà il Mediterraneo, quel mare di mezzo che un tempo era un crocevia di incontri e scambi fecondi e oggi sta diventando sempre di più un campo di guerra o un cimitero per chi tenta di scappare dalla guerra, dalla fame e dalle dittature.

«Il Mediterraneo – spiega il presidente nazionale di Arci, Walter Massa – è lo spazio fisico da ricucire. Come ha fatto recentemente nella sua navigazione la Global Sumud Flottilla. Il Mediterraneo è lo spazio politico dove guardare per continuare a credere nella pace. Le tragedie del Medio Oriente e i naufragi del Mediterraneo sono stati e sono le conseguenze dello strabismo europeo a cui noi, ostinatamente, vogliamo porre rimedio».

«La parola pace – sottolinea l’assessora regionale ai Beni Culturali Ilaria Portas – ha davvero tanti significati. Oggi più che mai, con il mondo che sembra una pentola a pressione pronta a esplodere, ha ripreso una grande centralità e una importanza che forse abbiamo dato troppo per scontata. Lavoriamo, soprattutto attraverso la scuola, l’educazione e la cultura a diffondere e radicare la filosofia e il pensiero della pace, della non violenza, della bellezza della convivenza nella diversità. Dobbiamo farlo soprattutto con le giovani generazioni che sono il futuro dell’umanità».

Sono oltre 35 gli ospiti che animeranno tre intense giornate di approfondimento, a partire dalle più alte cariche istituzionali regionali: saranno presenti la presidente della Regione Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, l’assessora regionale ai Beni Culturali Ilaria Portas. E ancora i sindaci di Cagliari e Sassari Massimo Zedda e Giuseppe Mascia, l’arcivescovo del capoluogo monsignor Giuseppe Baturi. Non mancheranno ovviamente i vertici Arci, con in prima linea il presidente nazionale Walter Massa.

Tanti e autorevoli anche gli ospiti internazionali, tra cui il sociologo e antropologo britannico Iain Chambers, uno dei maggiori studiosi delle culture del Mediterraneo contemporaneo, che terrà una lectio magistralis la mattina di sabato 6 dicembre. Molta attesa anche per l’intervento di Maya Alrahabi, medico e attivista femminista siro-francese, tra le voci più influenti nei dibattiti globali su diritti umani e uguaglianza di genere, fondatrice del centro di studi femministi Musawa; Kamel Jendoubi, storico attivista tunisino per le libertà civili ed ex ministro della transizione democratica, oggi presidente onorario di Euromed Rights;

Il programma si arricchisce inoltre della presenza di Feray Salman, coordinatrice della Human Rights Joint Platform in Turchia e recentemente insignita del German-French Prize for Human Rights and the Rule of Law; della giurista francese Marie-Christine Vergiat, già eurodeputata e voce di riferimento nella tutela dei diritti delle donne nella rete Euromed Rights, e di figure impegnate sul fronte umanitario come Gulistan Issa, operatrice kurdo-siriana attiva sui temi della sostenibilità e della giustizia di genere, e Husam Hamdouna, direttore del Remedial Education Center di Gaza.

A impreziosire le prime due giornate un ciclo di proiezioni a cura della Fondazione Umanitaria Sardegna in collaborazione con Ucca, finanziato dalla L.R. 8 maggio 2025, n.12, art.3, comma 11. Venerdì 5 dicembre, a partire dalle 21,30, appuntamento con The Brink of Dreams, vincitore dell’ Œil d’Or – Miglior Documentario alla Semaine de la Critique di Cannes e del Golden Eye Award. Ad accompagnare la proiezione l’incontro con il regista Ayman El Amir, moderato da Francesco Giai Via. Il film racconta la vicenda di un villaggio del sud dell’Egitto, dove un gruppo di giovani ragazze si ribella formando una compagnia di teatro di strada.

Sabato 6 dicembre, sempre alle 21,30, protagonista Stefano Obino con il suo War is over, presentato in concorso ad Alice nella Città 2021, per una testimonianza della resilienza dello spirito umano e delle sue speranze durature, in contesti postbellici tra ferite ancora aperte e una frenetica euforia. Entrambe le proiezioni saranno ospitate dal Notorius Cinema di piazza Unione Sarda a Cagliari.

Per partecipare agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, è consigliabile la prenotazione attraverso l’apposito form.



Organizzato da Arci con il sostegno della Regione Autònoma de Sardigna / Regione autonoma della Sardegna – Assessoradu de s’istrutzione pùblica, benes culturales, informatzione, ispetàculu e isport / Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (con fondi L. R. 8.5.2025 n. 12 art. 14 c2).

