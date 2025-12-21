Concluso il Campionato Regionale Multiscafo al Windsurfing Club Cagliari. Ecco i nuovi campioni sardi: Giorgia Casula ed Eleonora Bandel nei Nacra 15; Paolo Pedde e Samuele De La Ville nell’ Hobie Cat 16 Spi, Riccardo Antinori e Beatrice Usini nei Dragoon.

Due giornate intense e tutt’altro che semplici per il Campionato Regionale Multiscafo organizzato dal Windsurfing Club Cagliari questo sabato 20 e domenica 21 dicembre. Solo il grande tempismo e la sensibilità del comitato di regata ha permesso di individuare in entrambe le giornate la giusta finestra meteo per disputare le prove in programma, tra pioggia condizioni meteo che sono rapidamente deteriorate.

In acqua le tre classi giovanili dei Nacra 15, Hobie Cat 16 Spi e Dragoon, protagoniste di un fine settimana di vela comunque avvincente e combattuto, in condizioni di scirocco debole nella giornata di sabato e di intensità media nella giornata conclusiva di domenica.

Classe Nacra 15 ​

Grande sorpresa nella classe Nacra 15, dove la vittoria finale è andata all’equipaggio femminile formato da Giorgia Casula ed Eleonora Bandel. Le due atlete hanno avuto la meglio sull’equipaggio maschile composto da Leonardo Vascellari e Luigi Zonca, in una classe dove solitamente è consigliata la formula mista. Completa il podio, in grande rimonta, l’equipaggio di Giacomo Corpino e Noa Lisci, autori di ben due vittorie parziali.​

Classe Hobie Cat 16 Spi

Nella classe Hobie Cat Spi, i favoritissimi Paolo Pedde e Samuele De La Ville hanno confermato la loro superiorità, nonostante un passo falso nella giornata di sabato che aveva riaperto i giochi. Per qualche ora, infatti, Tullio Cocco e Luca Ledda sono sembrati in grado di contendere loro il titolo sardo. Terzo posto per Giulia Piras e Sofie Serra, protagoniste di un campionato in crescita e capaci di mettere in mostra spunti davvero interessanti.

Classe Dragoon

​​Nei Dragoon Riccardo Antinori e Beatrice Usini hanno dominato il campionato vincendo tutte le prove con ampio margine. Gli unici a provare a impensierirli sono stati Gemma Casimiri e Fabio Atzori, che però, a causa dell’assenza nella giornata di domenica, hanno dovuto accontentarsi del terzo posto finale. La seconda posizione è andata a Nina Columbu ed Elisa Leo, autrici di un campionato solido, costruito su grande costanza e tenacia.​

Il Campionato Regionale Multiscafo chiude ufficialmente la stagione agonistica 2025 del Windsurfing Club Cagliari. Lo sguardo è già rivolto al 2026, con un calendario che si preannuncia particolarmente ricco e stimolante