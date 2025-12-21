Con Luca Nostri e il tempo delle case a Baradili, si concludono le inaugurazioni di Nove piazze per la fotografia

È stata inaugurata oggi a Baradili la mostra fotografica di Luca Nostri, allestita all’aperto nel centro storico, del paese. All’evento ha partecipato la sindaca del più piccolo comune della Sardegna, Maria Anna Camedda, che ha fatto gli onori di casa nella sala consiliare del Comune.

Presenti all’inaugurazione il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda, il fotografo Luca Nostri e Salvatore Ligios, curatore del progetto Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case, promosso dal Consorzio di Comuni Due Giare.

La sindaca Maria Anna Camedda ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, evidenziando come il progetto arricchisca e valorizzi le due case storiche di Baradili grazie alle immagini realizzate da Luca Nostri, rafforzando la promozione culturale e identitaria del paese.

Nel corso dell’inaugurazione, Lino Zedda, presidente del Consorzio Due Giare, ha ricordato l’importanza della collaborazione avviata da oltre dieci anni con Salvatore Ligios, sottolineando come i progetti condivisi abbiano contribuito alla valorizzazione dei tredici comuni appartenenti al Consorzio, nel territorio della Marmilla.

Nel suo intervento, Lino Zedda ha spiegato come al fotografo sia stata concessa piena libertà operativa, con tempi di lavoro molto dilatati, al punto da affidargli le chiavi degli spazi espositivi. Una scelta che testimonia la fiducia riposta nella professionalità di Luca Nostri, il quale ha aderito con entusiasmo al progetto anche per il lungo e proficuo rapporto di collaborazione con Salvatore Ligios, attivo dal 2005.

Il lavoro fotografico ripreso nelle storiche Casa Lavra e Casa Usai è stato realizzato con banco ottico e lastre 13×18 cm, una tecnica che richiede lunghi tempi di taratura della macchina di grande formato per ogni singolo scatto. Luca Nostri ha curato con estrema precisione la prospettiva, il controllo delle linee cadenti e la scelta degli elementi da raccontare, dedicando particolare attenzione anche alla fase di stampa, caratterizzata da delicati colori pastello. Il risultato è un’immagine autentica e rigorosa, capace di restituire la realtà dei luoghi ed esprimere l’identità profonda degli ambienti.

Secondo Salvatore Ligios, le fotografie di Luca Nostri non raccontano il presente, ma il tempo. Gli oggetti e gli spazi delle case evocano una dimensione astratta che appartiene al passato, dialoga con il presente e conserva valore per il futuro. Non si tratta di immagini legate esclusivamente alle persone che hanno abitato quei luoghi, ma di un racconto che può parlare anche alle generazioni future, superando la logica della fotografia di consumo.

Le immagini invitano l’osservatore a muoversi nel tempo, stimolando una visione attiva, capace di interrogare e provocare. Al termine degli interventi, i presenti si sono spostati negli spazi espositivi, dove Luca Nostri ha illustrato il proprio lavoro, rispondendo alle curiosità del pubblico.

Le altre mostre del progetto

Come indicato nella locandina generale, Nove piazze per la fotografia propone nel 2025 un percorso articolato in nove sedi espositive:

Assolo – Abitare di Simone Mizzotti

Baradili – Casa Lavra, Casa Usai di Luca Nostri

Baressa – Giochi universali di Manuela Vacca

Curcuris – Dentro le case, sotto la pelle di Alexa Vinci

Gonnosnò – In bidda no c’est mai nudda de fai di Alessio Cabras

Senis – La restanza di Chiara Cordeschi

Usellus – Appunti per racconti quotidiani di Luigi Corda

Villa Verde – Inarrestabile è il tempo di Chiara Caredda

Villa Sant’Antonio – Dall’Alfa all’Omega di Pietro Basoccu

Il progetto, a cura di Salvatore Ligios, è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e con la collaborazione di Sardegna Turismo, Associazione Su Palatu Fotografia, Soter Editrice, Creative Villa e Palazzo d’Inverno.

Il catalogo

Tutte le 150 fotografie sono raccolte in un catalogo.

“Una testimonianza pensata per le nuove generazioni – ha spiegato Ligios – un documento che restituisce tendenze, scuole di pensiero e influenze contemporanee, comprese quelle legate ai linguaggi dei social. La fotografia perde la sua aura sacrale per diventare uno strumento narrativo a pieno titolo.”

Il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Le mostre rimarranno esposte all’aperto, nei rispettivi paesi, ancora per parecchie settimane.

Michele Vacca

sardegnareporter