    sabato, 27 Dicembre
    Cina, approvata modifica della legge sull’aviazione civile

    1 Min Read

    PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato i legislatori cinesi
    hanno votato a favore dell’adozione di una modifica della legge
    sull’aviazione civile.
    La legge rivista, approvata nel corso di una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, entrerà in vigore l’1 luglio 2026.
    Composta da 16 capitoli, la legge rivista arricchisce e migliora
    ulteriormente diverse misure istituzionali per regolamentare le
    attività dell’aviazione civile, garantire la sicurezza
    dell’aviazione civile e sostenere lo sviluppo della manifattura
    aeronautica civile, del trasporto aereo e dell’economia a bassa
    quota.
    Per rafforzare la gestione dei veicoli aerei civili senza pilota
    (UAV), la legge modificata stabilisce che i soggetti impegnati
    nella progettazione, produzione, importazione, manutenzione e
    operatività degli UAV civili debbano presentare domanda alle
    autorità per la certificazione di aeronavigabilità in conformità
    alle normative nazionali, salvo i casi in cui tale certificazione
    non sia richiesta.
    Per rafforzare ulteriormente la sicurezza dell’aviazione civile,
    la legge rivista vieta i dispositivi laser che potrebbero influire sull’uso degli aiuti visivi alla navigazione negli aeroporti e fornisce un elenco specifico di atti vietati che possono interferire con l’ambiente elettromagnetico aeroportuale.

    – foto Xinhua –
    (ITALPRESS).

