Cina, approvata modifica della legge sull’aviazione civile

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato i legislatori cinesihanno votato a favore dell’adozione di una modifica della leggesull’aviazione civile.La legge rivista, approvata nel corso di una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, entrerà in vigore l’1 luglio 2026.Composta da 16 capitoli, la legge rivista arricchisce e miglioraulteriormente diverse misure istituzionali per regolamentare leattività dell’aviazione civile, garantire la sicurezzadell’aviazione civile e sostenere lo sviluppo della manifatturaaeronautica civile, del trasporto aereo e dell’economia a bassaquota.Per rafforzare la gestione dei veicoli aerei civili senza pilota(UAV), la legge modificata stabilisce che i soggetti impegnatinella progettazione, produzione, importazione, manutenzione eoperatività degli UAV civili debbano presentare domanda alleautorità per la certificazione di aeronavigabilità in conformitàalle normative nazionali, salvo i casi in cui tale certificazionenon sia richiesta.Per rafforzare ulteriormente la sicurezza dell’aviazione civile,la legge rivista vieta i dispositivi laser che potrebbero influire sull’uso degli aiuti visivi alla navigazione negli aeroporti e fornisce un elenco specifico di atti vietati che possono interferire con l’ambiente elettromagnetico aeroportuale.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).