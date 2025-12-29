Campania, M. Manfredi “Dal Consiglio Regionale un segnale politico importante”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il segnale di oggi è un segnale importante. Non è una certezza, ma è sicuramente il segnale di un’aula che anche approfittando del fatto che ha personalità che provengono, o sono ancora membri del governo nazionale, pur nella differenza, credo che sia nell’interesse politico di tutti affrontare alcune tematiche delicate, non in altre sedi o in sedi giudiziarie, ma utilizzare lo strumento autonomo, legittimo di quest’aula per far fare un passo in avanti”. Così Massimiliano Manfredi, eletto presidente del Consiglio regionale della Campania, a margine del consiglio regionale in corso.

