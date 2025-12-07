Cagliari – Una vittoria “magica” all’Unipol contro la Roma. Gaetano rilancia il Cagliari

CAGLIARI – Una partita perfetta per il Cagliari per una vittoria prestigiosa contro una delle “grandi” del campionato. I rossoblù stendono la Roma per 1 – 0 all’Unipol Domus – grazie alla rete di Gaetano nella ripresa – conquistando tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica e lasciandosi alle spalle un periodo negativo. Pisacane sceglie il 3-5-2 contro i giallorossi: Caprile tra i pali, Zappa, Rodriguez e Luperto il trio difensivo, Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho e Obert in mediana, Esposito e Borrelli per provare a sorprendere i giallorossi. Nella Roma riflettori puntati su Soulè e Cristante. Il match non stenta a decollare. Al 12’ il primo squillo dei padroni di casa, con Borrelli che spedisce alto. Minuto 16: Palestra si accentra ma il suo tiro, debole, è facile preda per Svilar. Al 27’ l’estremo capitolino respinge un tiro di Esposito. Al 30’ si vede in attacco la Roma con Soulè, che di piatto impegna Caprile. Si va al riposo in parità. Nella ripresa la svolta al 49’: Poderosa percussione palla al piede di Folorunsho, che viene messo a terra da Celik. Zufferli indica il dischetto. Il direttore di gara cambia decisione su richiamo del Var: calcio di punizione dal limite dell’area di rigore e cartellino rosso per Celik. Al 60’ Obert si gira e va al tiro a due passi dalla linea di porta, Svilar è provvidenziale in un’uscita bassa sul tiro dell’esterno. Al 76’ grande giocata di Palestra, che poi sceglie una via di mezzo tra un tiro e un cross: palla sul fondo, brivido per la Roma. All’82 la gara si sblocca: Cross dalla sinistra raccolto sulla corsia opposta da Gaetano, aggancio, tiro di controbalzo di destro, in diagonale, palo e gol. Finisce in festa all’Unipol, con il popolo rossoblù in festa per la vittoria ritrovata. In sala stampa anche il presidente Tommaso Giulini, che si presenta con il partner Maurizio Fiori (che in settimana verrà nominato vicepresidente): “Non ci dobbiamo accontentare, questa maglia merita di più. Siamo contenti, ma non ci dobbiamo esaltare dopo una sola vittoria. Anche a Napoli abbiamo messo dentro tanto come oggi e dobbiamo continuare a farlo. Saremo in tantissimi nel girone di ritorno a voler venir fuori dalle ultime tre posizioni, quest’anno non vedo squadre che molleranno in anticipo o che possano considerarsi già spacciate”. Una dedica speciale: “Dedico la vittoria a Mattia Felici, mi spiace molto. Tornando da Napoli aveva un po’ di dolore ma nessuno si aspettava fosse così grave. E poi la dedica alla Curva, non è scontato che una squadra che non vince da oltre due mesi venga applaudita e sostenuta dalla sua gente”. Fabio Pisacane non ha dubbi sugli ingredienti per la vittoria: “Orgoglio, sacrificio, cuore, energia. Oggi ci sono stati tutti quegli ingredienti che la nostra gente vuole vedere da noi. Sono felice insieme alla squadra di averli accontentati in un pomeriggio del genere, contro una grande squadra. Li ringraziamo per la pazienza che hanno avuto, il mio primo pensiero oggi va a loro”. Poche parole sui singoli. “Palestra? Preferisco concentrarmi sul gruppo, il rendimento di Marco è sotto gli occhi di tutti. Oggi celebriamo il Cagliari che ha fatto una grandissima partita, anche per tenere il ragazzo sereno e tranquillo. Gaetano? Deve incrementare la sua condizione, è una freccia importante nel nostro arco”. Gian Piero Gasperini non cerca alibi: “L’espulsione? La partita ha preso una certa piega con il rosso. Ma ho visto le immagini: era ultimo uomo. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, magari adattarci di più anche al vento. Il Cagliari poi ha giocato con lo spirito giusto”.Luciano Pirroni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa (24′ st Prati), Rodriguez, Luperto; Palestra (46’ st Di Pardo), Deiola, Adopo, Folorunsho (46’ st Kilicsoy), Obert (32’ st Idrissi); Esposito, Borrelli (24’ st Gaetano). Allenatore: Fabio Pisacane

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante (17′ st El Aynaoui), Tsimikas (28’ st Ghilardi); Soulé (17’ st Ferguson), Pellegrini (17’ st Dybala); Baldanzi (7’ st Rensch). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Luca Zufferli di Udine

Marcatore: 38’ st Gaetano