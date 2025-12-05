    venerdì, 5 Dicembre
    Breaking news
    Politica regionale

    Cagliari, Nominata la Vicesindaca metropolitana

    2 Minuti di lettura
    Cagliari

    Il Sindaco metropolitano di Cagliari Massimo Zedda ha nominato la Vicesindaca metropolitana e conferito le deleghe ai consiglieri in carica.
    Queste le parole del Sindaco metropolitano: «Auguro buon lavoro alle consigliere delegate e ai consiglieri delegati. È importante che ci sia un proficuo rapporto con i Sindaci dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana, tra colleghe e colleghi e con i dirigenti, affinché si possa rispondere al meglio alle esigenze dell’area metropolitana».

    Il nuovo assetto delle deleghe risulta così composto:
            Maria Barbara Pusceddu (Sinnai) – Vicesindaca metropolitana e delega in materia di Personale;
            Elisa Usalla (Quartu Sant’Elena) – Politiche Europee;
            Antonio Pani (Quartu Sant’Elena) – Cultura, Sport, Politiche identitarie, Turismo;
            Stefano Piano (Capoterra) – Bilancio, Politiche sociali;
            Matteo Massa (Cagliari) – Ambiente, Politiche Agricole, Antidiscriminazione e Inclusione;
            Isacco Fanni (Siliqua) – Lavori Pubblici;
            Omar Zaher (Selargius) – Mobilità, Sicurezza Stradale, TPL, Immigrazione;
            Rachele Garau (Assemini) – Pianificazione Strategica, Pari Opportunità;
            Martino Sarritzu (Quartu Sant’Elena) – Trasparenza;
            Maria Caterina Argiolas (Monserrato) – Pubblica Istruzione;
            Antonio Concu (Settimo San Pietro) – Viabilità.
    Restano in capo al Sindaco Metropolitano le deleghe in materia di:
            Polizia Metropolitana;
            Società Partecipate.

    Condividi

    Articoli Correlati