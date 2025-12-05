Cagliari, Nominata la Vicesindaca metropolitana

Queste le parole del Sindaco metropolitano: «Auguro buon lavoro alle consigliere delegate e ai consiglieri delegati. È importante che ci sia un proficuo rapporto con i Sindaci dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana, tra colleghe e colleghi e con i dirigenti, affinché si possa rispondere al meglio alle esigenze dell’area metropolitana».
Il nuovo assetto delle deleghe risulta così composto:
Maria Barbara Pusceddu (Sinnai) – Vicesindaca metropolitana e delega in materia di Personale;
Elisa Usalla (Quartu Sant’Elena) – Politiche Europee;
Antonio Pani (Quartu Sant’Elena) – Cultura, Sport, Politiche identitarie, Turismo;
Stefano Piano (Capoterra) – Bilancio, Politiche sociali;
Matteo Massa (Cagliari) – Ambiente, Politiche Agricole, Antidiscriminazione e Inclusione;
Isacco Fanni (Siliqua) – Lavori Pubblici;
Omar Zaher (Selargius) – Mobilità, Sicurezza Stradale, TPL, Immigrazione;
Rachele Garau (Assemini) – Pianificazione Strategica, Pari Opportunità;
Martino Sarritzu (Quartu Sant’Elena) – Trasparenza;
Maria Caterina Argiolas (Monserrato) – Pubblica Istruzione;
Antonio Concu (Settimo San Pietro) – Viabilità.
Restano in capo al Sindaco Metropolitano le deleghe in materia di:
Polizia Metropolitana;
Società Partecipate.