Cagliari – Folorunsho e Kiliksoy la ribaltano, poi la beffa finale con Moreo. Il Cagliari frena ancora con il Pisa

CAGLIARI – Sotto l’albero di Natale il Cagliari trova un punto con tanti, troppi, rimpianti. Un pareggio contro il Pisa alla Unipol Domus – 2-2, con le reti di Tramoni e Moreo per i toscani, Folorunsho e Kilicsoy per i padroni di casa – che appare come l’ennesima occasione sprecata per staccare le zone più pericolose della classifica. Pisacane presenta il 3-5-2 con Caprile tra i pali, difesa a tre con Rodriguez, Mina e Obert, mediana con Palestra, Deiola, Adopo, Gaetano e Folorunsho, in attacco Esposito e Kilicsoy. Tra i nerazzurri riflettori puntati su Toure e Tramoni. I sardi sembrano iniziare nel modo migliore: all’11’ Gaetano prova a piazzarla sul secondo palo, palla di non molto alla sinistra di Semper. La reazione degli ospiti pochi minuti dopo, con Tramoni che impegna in un difficile intervento Caprile, abile a deviare la sfera. Minuto 22: corner dei pisani, con Canestrelli che ci prova di tacco, brivido per la porta isolana. Al 41’ Kilicsoy spedisce il pallone di poco a lato. Al 44’ Adopo tocca con il braccio in area, Fourneau indica il dischetto. Dal dischetto Tramoni batte Caprile con una botta centrale. Nel secondo tempo il Cagliari si spinge subito in attacco alla ricerca del pareggio. E al 59’ trova l’agognato gol del pari: cross di Zappa dalla destra, Folorunsho prende il tempo ai due difensori e in tuffo di testa batte Semper. Al 71’ i rossoblù la ribaltano: Kilicsoy riceve palla da Geatano, controlla al limite e la piazza vicino al palo alla sinistra di Semper. Minuto 73: ripartenza del Cagliari, conclusione di Mazzitelli da fuori area, smanaccia in angolo il portiere ospite. Il Pisa si rivede in attacco all’85’ con un tiro tagliente di Lorran di poco fuori. All’89’ si consuma la beffa: Leris dalla destra serve un pallone teso in area, Moreo prende il tempo alla difesa del Cagliari calcia di prima e infila Caprile per il pari nerazzurro. Fabio Pisacane lancia l’allarme: “Nelle ultime tre gare in casa abbiamo perso quattro punti. A volte serve un po’ di sana furbizia. Nel primo tempo Cagliari sottotono, abbiamo sofferto molto i calci piazzati. Nella ripresa meglio, ma non si possono gettare via due punti così. Peccato. Eravamo in controllo. Paghiamo il fatto che in certi casi siamo troppo ingenui”. Alberto Gilardino è ottimista: “Sensazioni molto buone, soprattutto per come la squadra ha cominciato la partita. Ecco, forse avremmo potuto fare ancora meglio nel primo tempo e chiuderla prima. Mi è piaciuta anche la bella reazione quando eravamo sotto. Certo, bisogna ancora lavorare molto perché abbiamo anche preso due gol che potevamo evitare di prendere”.Luciano Pirroni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Rodriguez, Mina, Obert (1′ st Idrissi); Palestra, Deiola, Adopo (10′ st Zappa), Gaetano (38’ st Cavuoti), Folorunsho (18′ st Mazzitelli); Esposito, Kilicsoy (38’ st Borrelli). Allenatore: Fabio Pisacane

Pisa (3-5-2): Semper; Bonfanti (29’ st Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Toure (37’ st Lorran), Hojholt (29’ st Vural), Aebischer, Piccinini (29’ st Moreo), Angori; Tramoni (37’ st Leris), Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Forneau

Marcatori: 45′ pt rig. Tramoni, 14′ st Folorunsho, 26′ st Kilicsoy, 45′ st Moreo