Bonus giovani imprenditori, ora si può richiedere: come fare, a chi spetta e a quanto ammonta

(Adnkronos) – Parte il 'Bonus giovani imprenditori under 35'. L'Inps ha attivato il portale attraverso cui presentare domanda di accesso al contributo previsto dal decreto Coesione e destinato ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e che avviano un’attività imprenditoriale in settori strategici. Si tratta di un contributo mensile di 500 euro, erogato per un massimo di tre anni, che vuole essere un sostegno concreto per chi sceglie di mettersi in proprio nelle aree della transizione digitale ed ecologica. A fornire le indicazioni operative per la richiesta del bonus è stata la stessa Inps. A partire dall'1 dicembre il servizio è disponibile sul sito www.inps.it, e per accedervi è necessaria un'identità digitale (Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0, Cns o eIDAS). Il percorso sul sito è: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”. Chi non possiede credenziali digitali può rivolgersi agli istituti di patronato o utilizzare il Contact Center multicanale. I numeri sono 803 164 da rete fissa (gratuito) e 06 164164 da mobile (a pagamento). A godere del bonus può essere chi non ha ancora compiuto trentacinque anni e sta avviando un’attività imprenditoriale sul territorio nazionale tra l'1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’attività, come detto, deve operare in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e le transizioni digitale ed ecologica. La domanda va presentata entro trenta giorni dall’avvio dell’attività. Attenzione però: per chi ha aperto la partita Iva prima del 28 novembre 2025 (data di pubblicazione della circolare Inps 148/2025), il termine decorre da quella data. Significa che gli aspiranti beneficiari, in questo caso, hanno ancora tempo per inviare la richiesta. Il bonus prevede un contributo di 500 euro mensili, erogato per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. La liquidazione avviene annualmente in forma anticipata, calcolata sul numero di mesi effettivi di attività imprenditoriale. Il pagamento resta subordinato alle disponibilità finanziarie stanziate.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)