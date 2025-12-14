Bergamo – Scamacca condanna il Cagliari. Non basta la rete di Gaetano contro l’Atalanta

BERGAMO – Il cuore e la grinta non bastano al Cagliari. I rossoblù escono con una sconfitta di misura dal New Balance Arena, vecchio stadio Atleti Azzurri d’Italia. A condannare i sardi – che cedono per 2-1 – una doppietta di Scamacca, intervallata dal pareggio di Gaetano. Pisacane sceglie un classico 4-4-2 per fronteggiare la Dea: Zappa, Luperto, Rodriguez e Obert davanti a Caprile, Palestra, Adopo; Deiola e Folorunsho in mediana, Borrelli ed Esposito per le sortite in attacco. Tra gli uomini di Palladino – reduci dalla vittoria in Champions contro il Chelsea – attenzione a De Ketelaere e Lookman. L’inizio per gli isolani è subito in salita. All’8’ Lookman minaccia subito la retroguardia ospite, con Caprile che respinge il tiro poi il pallone che termina sull’esterno della rete. Neppure il tempo di riprendersi. Minuto 11: splendida azione di Lookman che pesca Zappacosta a rimorchio: l’esterno conclude con il destro e trova la deviazione di Scamacca, lesto nel battere Caprile. Il Cagliari si sveglia al 19’, con Palestra che tenta il tiro, ma la sfera deviata da Borrelli conclude la sua corsa a lato. Al 38’ ci prova Borrelli, con la palla alta sulla traversa. Al 41’ ancora Lookman mattatore, con un tiro mancino respinto dall’estremo cagliaritano, poi Obert salva su De Ketelaere. Nel recupero grandissima occasione per il Cagliari con Borrelli che di testa conclude di pochissimo fuori a lato. Nella ripresa i sardi chiudono letteralmente tutti i varchi ai bergamaschi. Pisacane dalla panchina prova a mischiare le carte, gettando sulla mischia tra gli alti Gaetano, Pavoletti e Luvumbo. Al 72’ grandissima occasione per il Cagliari con Deiola, bravissimo Kossounou a chiudere. È l’antipasto al gol, che arriva al 75’: proprio con Gaetano, abile a trovare la rete del pareggio, grazie ad una combinazione con Esposito. All’81 bella giocata di Samardzic che pesca Scamacca, l’attaccante in maniera fortunosa deposita in rete per il nuovo sorpasso nerazzurro. Nei minuti di recupero gli isolani trovano la rete del pareggio con Luvumbo, ma la marcatura viene annullata per un fuorigioco di partenza di Folorunsho. Mastica amaro Fabio Pisacane: “Dispiace perdere oggi perché abbiamo subito un gol, il secondo, che per come si è evoluta la gara è davvero un peccato subire. Siamo andati molli su Scamacca che se non lo affronti nel modo giusto ti punisce. Nel primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto in transizione sulla catena di destra, e Lookman ci ha fatto male. Non va bene e qualcosa da registrare c’è, perché sono troppe le partite dove raccogliamo complimenti ma perdiamo per delle imperfezioni. Dovremo lavorare, io in primis. Il Cagliari non ha rinunciato a giocare, ha avuto coraggio e quindi c’è rammarico”. Ora la sfida salvezza domenica contro il Pisa. Raffaele Palladino mostra soddisfazione: “È stata una partita difficile, contro una buona squadra. Il Cagliari ha giocatori di gamba e di ripartenza. Mi è piaciuto che la squadra ha voluto fortemente questa vittoria. Questo vuol dire che ci sono grandi valori in questo gruppo. Siamo soddisfatti”.Luciano Pirroni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (34’ st Pasalic), Djimsiti (10’ st Ahanor), Kolasinac; Zappacosta (34’ st Samardzic), De Roon, Ederson (21’ st Musah), Bernasconi (21’ st Zalewski); De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa (13’ st Prati), Luperto (42’ st Pavoletti), Rodriguez (21’ st Idrissi), Obert; Palestra, Adopo (42’ st Luvumbo), Deiola, Folorunsho; Borrelli (13’ st Gaetano), Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Marcatori: 11’pt e 36’st Scamacca, 30’st Gaetano