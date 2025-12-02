Belve, Fagnani e la domanda ‘mancata’ per Stefania Sandrelli: “Come ho potuto?”

(Adnkronos) –Francesca Fagnani inciampa in un errore a Belve. Nell'ultima puntata del programma, in onda oggi martedì 2 dicembre, tra gli ospiti c'era Stefania Sandrelli: icona del cinema italiano che si è raccontata con grande sincerità. Eppure, tra le tante domande rivolte all'attrice, ne è mancata una, considerata tratto distintivo del programma: quella sul celebre "circoletto" del cinema italiano. Da diverse stagioni, infatti, Fagnani pone questa domanda agli attori che si siedono sullo sgabello di Belve, chiedendo se pensano che nel settore esista un gruppo ristretto di nomi. Il tema era emerso la prima volta durante l'intervista a Giuliana De Sio, quando l'attrice aveva detto: "Il cinema italiano? Lavorano sempre gli stessi. Non mi far dire i nomi… però è vero ci sono poche persone, cinque o sei… è un circoletto". Parole che risuonano ancora oggi e che sono diventate un vero must del programma. A sorprendere è stata proprio Fagnani che durante la messa in onda dell'intervista ha ammesso sui social la sua svista: "E niente, mi sono dimenticata di chiedere alla Sandrelli del circoletto. Come ho potuto".—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)