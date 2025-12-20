Barbaro “Sport centrale nelle dinamiche di crescita del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sport ha tantissime sfaccettature, ricadute di carattere sociale, culturale, ambientale, occupazionale, infrastrutturale. Sono una serie di aspetti che stiamo cercando di interconnettere in questo premio per dimostrare che lo sport non è solo il raggiungimento del risultato, ma un mondo che incrocia tantissimi interessi e che può essere centrale nelle dinamiche di crescita del Paese”. Lo ha detto il sottosegretario al Mase e presidente ASI, Claudio Barbaro a margine della cerimonia di consegna dei Premi Asi Sport&Cultura. “L’importanza del Premio cresce anno dopo anno. Siamo arrivati alla ventesima edizione e il fatto che molti personaggi dello sport abbiano individuato in questo premio un punto di riferimento, non solo sportivo, ma anche culturale e relazionale, ci riempie di gioia. Quest’anno abbiamo la possibilità di andare oltre l’aspetto sportivo, perché per la prima volta abbiamo istituito una sezione dedicata a tutti gli italiani che si fanno strada nel mondo. Sarà una marcia in più ulteriore per lo sviluppo di questo premio”, ha aggiunto.

mec/gm/mca1