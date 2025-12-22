Ama e Adnkronos presentano il podcast ‘AMAzing – idee e buone pratiche per una città sostenibile’

(Adnkronos) – Si chiama 'AMAzing – idee e buone pratiche per una città sostenibile" il nuovo podcast realizzato da Ama in collaborazione con Adnkronos. Un ciclo di 6 puntate che porteranno gli ascoltatori nel futuro sostenibile delle città e nella nuova vita di ciò che abbiamo sempre considerato un rifiuto: fra i temi che saranno trattati, la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, impianti di smaltimento, aiuole smart e fast fashion. Il primo episodio sarà dedicato a U.c.r.o.n.i.a., la nuova centrale operativa di Ama, un vero e proprio gemello digitale della Capitale, che permette di mescolare dati anche molto diversi fra loro per portare nel futuro la Capitale. "AMAzing", un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile a gennaio 2026 su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)