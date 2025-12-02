Alluvioni in Asia: oltre 1.100 morti tra Indonesia e Sri Lanka

(Adnkronos) – Sono in tutto tre milioni le persone colpite dall'ondata di piogge torrenziali, alimentate da cicloni, che ha investito il Sud Est Asiatico. Alluvioni e frane diffuse in Indonesia, Thailandia, Malaysia e Sri Lanka hanno causato oltre 1.100 vittime e rendendo le operazioni di soccorso estremamente pericolose. Milioni di persone si trovano ora a fronteggiare strade sommerse e villaggi isolati, mentre le ricerche dei dispersi proseguono in condizioni critiche. Nella sola isola indonesiana di Sumatra si contano 631 morti, 472 dispersi, 2600 feriti e un milione di sfollati il bilancio delle gravi inondazioni e frane In Sri Lanka, secondo quanto ha reso noto oggi il Centro per la gestione dei disastri, sono 410 le persone morte mentre vi sono 336 dispersi. In tutto un milione e mezzo di persone sono state colpite dagli effetti di quello che viene definito il peggior disastro naturale che ha colpito il Paese dallo tsunami del 2004.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)