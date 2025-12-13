Allegri tiene alta la concentrazione “Con il Sassuolo rispetto e ordine”

Sul fronte dell’organico, Allegri ha aggiornato la situazione degli indisponibili e dei rientri: “Leao non ci sarà domani, ma ci sarà contro il Napoli. Fofana è rientrato del tutto, ma domani lo lascio a casa. Convocato Athekame. Gimenez speriamo di averlo nel più breve tempo possibile”.
Spazio anche alle valutazioni sui singoli, a partire da Christian Pulisic: “Ha ancora margini di crescita. E’ una ragazzo che nella vita privata è schivo, ma in campo si trasforma. Poi è diabolico davanti alla porta. Deve trovare ancora la condizione migliore, così come Nkunku, la cui condizione fisica è migliorata molto. A Torino ha fatto una bellissima partita”.
Il tecnico rossonero ha poi allargato lo sguardo all’andamento complessivo della stagione: “Ci sono varie fasi. All’inizio partivamo bene nel primo tempo e poi nella ripresa ci facevamo il segno della croce, ora il contrario. Bisogna trovare un equilibrio. Speriamo di non prendere gol domani. Ci avviamo verso le feste e c’è sempre quest’aria un pò di festa… Quindi dobbiamo stare attenti”. Un richiamo alla continuità e alla solidità, soprattutto in un periodo tradizionalmente delicato del calendario.
In termini di obiettivi, Allegri ha ribadito che “Inter e Napoli sono arrivate seconda e prima l’anno scorso. E’ normale siano favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, sono arrivati ottimi giocatori e stiamo facendo un percorso in cui dobbiamo avere ambizione e convinzione di fare il massimo, partendo dalla base che il Milan deve tornare a giocare la Champions. Domani dobbiamo fare un altro passettino per la classifica: ne abbiamo 31 ma ne mancano ancora tanti per l’obiettivo stagionale. L’importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni”.
Sul tema mercato, l’allenatore ha chiarito la linea del club nel breve periodo: “Fino a gennaio anche se volessimo non può arrivare nessuno. Devo trovare soluzioni interne in un gruppo di ragazzi che me le danno. In qualche modo faremo. La società è vigile per il mercato, ma ora noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani. Fatta la partita di domani penseremo a Riyad e alla trasferta di Supercoppa”.
Chiusura dedicata esclusivamente al Sassuolo e alla necessità di una prestazione completa: “Abbiamo visto che il Sassuolo ha caratteristiche ben precise. Anche con l’Inter a San Siro ha fatto una buona partita. Noi dobbiamo avere grande rispetto e grande ordine nella fase difensiva. Se andiamo in giro per il campo posso creare difficoltà. Per i tre punti domani dobbiamo fare una partita molto seria sotto tutti i punti di vista: tecnica, fisica e mentale. Dobbiamo ricordarci che il nostro obiettivo è qualificarci in Champions”.
