Alis, Galiotto Consulting: “Fondamentale per trasformare logistica in strategia industriale”

(Adnkronos) – “L’Assemblea Generale di Alis rappresenta il momento più importante dell’anno associativo, dove soci, istituzioni e stakeholder si incontrano per discutere della logistica, ormai diventata una vera e propria strategia industriale. Per aziende come la mia, Galiotto Consulting, partecipare significa confrontarsi in modo concreto con le istituzioni, condividere il linguaggio degli imprenditori e trasformare queste istanze in azioni operative sul mercato". Queste le parole di Alexandre Galiotto, fondatore e general manager di Galiotto Consulting, a margine dell’Assemblea Generale Alis presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Il mercato oggi richiede velocità, non ha bisogno di molte dialettiche, bensì di interlocuzioni sostanziali e risultati concreti”.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)