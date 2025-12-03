Al via la Lido City Nature Race

Cagliari, 03 dicembre 2025 – È tutto pronto per lo start della gara Il Lido City Nature Race di Cagliari, la competizione OCR (Obstacle Course Race) organizzata dalla ASD Vivi di Sport, col patrocinio del Comune di Cagliari e in collaborazione con Msp Sardegna – ente di promozione riconosciuto dal Coni – e lo stabilimento balneare Il Lido. Questa sesta edizione della City ha già raccolto l’adesione di centinaia di atleti provenienti dalle associazioni sportive del territorio nazionale e del panorama internazionale. Ritroveremo, solo per citarne alcuni, l’ormai affezionato contestant delle nostre race Stefano Colombo, Maria Antonietta Mariani, Laura Pagano, Angelo Fattacciu e Bruno Fresu tra gli isolani. Mentre a riconferma di una manifestazione ormai di caratura internazionale ricordiamo l’attesa presenza di atleti riconosciuti a livello mondiale come Beatriz Rubio Lastra e Alvaro Puerma Martinez, Pilar Simon Recio, Viktor Garcia Liria, Capucine Bertrand, Marc Gaston Arques, Mercedes Muñoz Sanchez e Thibault Debusschere.

Tutti si sfideranno in un percorso di oltre 10 km arricchito da 45 ostacoli in una competizione personale, atletica e agonistica che porterà i migliori ad aggiudicarsi un posto in classifica valido per la qualificazione all’OCRA Italian Obstacle 2026 – di cui la Nature Race Series è parte integrante – e all’OCR World Championship: infatti, le gare della Nature Race Series qualificheranno le prime 15 donne e i primi 15 uomini assoluti per la finale mondiale che si terrà a Limerick, in Irlanda, ad agosto 2026.

“È sempre un’emozione affrontare le nostre series con il cambio di passo dato dal percorso e dai nuovi ostacoli che di volta in volta proponiamo. Questa appassionante disciplina cresce e solleva l’asticella delle aspettative per gli atleti nazionali e internazionali che ormai l’hanno inserita nel loro calendario annuale di competizioni. Con i nuovi ostacoli di questa edizione siamo pronti ad offrire uno spettacolo inedito. – afferma Simone Corrias, responsabile del comitato organizzatore – La sfida tecnica di questa City Nature Race è davvero senza pari: nuove sospensioni, nuovi equilibri, nuove altezze e nuovi grip spingeranno i partecipanti ad uscire da una confort zone già impegnativa per godere dei risultati di un costante lavoro di ricerca tecnico-sportiva. Un lavoro capace di offrire, oggi, una competizione con risvolti di visibilità internazionale che soddisfa sia gli atleti che il territorio grazie ad una organizzazione efficiente basata su una forte collaborazione con le istituzioni, l’amministrazione locale e le forze armate che ogni anno credono nel nostro lavoro e ci supportano.”

Il percorso si snoda in una cornice naturalistica particolarmente suggestiva, in un territorio del tutto esclusivo e toccherà i luoghi simbolo della città come il Poetto, la Sella del Diavolo, Cala Mosca, il Faro, la Torre del Prezzemolo e il Fortino di Sant’Ignazio, arricchendo così la competizione sportiva con una emozione esperienziale naturalistico-turistica senza precedenti.

Il sipario si apre già da domenica 7 dicembre alle 15:00 con la Kids Play: un divertente pomeriggio di attività ludico motoria per i più piccoli dai 5 agli 8 anni con mini-ostacoli e giochi in stile OCR e totalmente a misura di piccoli guerrieri. Mentre per la giornata di lunedì 8 dicembre, la manifestazione si compone di due moduli base: una Hard Race competitiva di oltre 10 km dedicata agli atleti più esperti e agli agonisti che avranno l’obbligo di superare gli ostacoli, e una Easy Race dedicata ad appassionati e famiglie che vogliono trascorrere una giornata praticando sport su un percorso identico a quello della hard ma senza l’obbligo di superamento degli ostacoli. Ad esse si aggiunge la Young Race, una gara progettata appositamente per i ragazzi dai 9 ai 14 anni che si snoda su un percorso di 1 km pieno di divertimento e ostacoli su misura per i nostri giovani avventurieri, pronto a far scatenare l’emozione e la gioia di giocare con gli ostacoli OCR.

Tutte avranno lo start e la finish line all’interno dello stabilimento balneare Il Lido, partner e name sponsor della manifestazione. Il divertimento è assicurato dagli ostacoli naturali e artificiali posizionati lungo il percorso. Gli atleti della hard race partiranno con al polso quattro bracciali che dovranno tentare di conservare fino alla fine della gara superando tutti gli ostacoli; ad ogni ostacolo non superato il giudice presente taglierà un bracciale e la classifica finale sarà stilata sulla base del numero di bracciali conservati e del tempo di arrivo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e preservare la sicurezza pubblica, lunedì 8 dicembre 2025 sono in programma modifiche alla circolazione veicolare nell’area Marina Piccola – Calamosca secondo l’ordinanza dirigenziale 3094 del 01/12/2025 consultabile sul sito del Comune di Cagliari. Ringraziamo fin d’ora i cittadini e le cittadine per la preziosa collaborazione nel rispetto dell’ordinanza allegata al presente comunicato e consultabile anche sul sito del Comune di Cagliari.