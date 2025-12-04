Domani nell’ex Manifattura di Cagliari al via la Conferenza euro-mediterranea per la pace

Con un pomeriggio interamente dedicato alla Palestina domani, venerdì 5 dicembre, nell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari prende il via la conferenza euro-mediterranea per la pace “Nel mare di mezzo – legami mediterranei”, tre giorni di riflessioni e dibattito sui temi della più stringente attualità, che vedranno ospiti accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Promossa da Arci Sardegna in collaborazione con Arci nazionale su fondi dell’assessorato ai Beni Culturali della Regione Sardegna, domani la conferenza si apre alle 15,30 con i saluti istituzionali: saranno presenti Alessandra Todde, presidente della Regione autonoma della Sardegna, Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Walter Massa, presidente nazionale Arci.

Alle 17 al via il via il Panel Palestina coordinato da Silvia Stilli, direttrice ARCS – Culture Solidali. Sono previsi interventi di Husam Hamdouna, direttore del REC (Remedial Education Center), organizzazione palestinese che a Gaza lavora nell’ambito educativo e psicosociale, Francesco Strazzari, professore ordinario di Relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, Tina Marinari, coordinatrice campagne Amnesty International Italia.

A chiudere questa prima giornata sarà alle 21,30 nel Cinema Notorius di piazza Unione Sarda, la proiezione di Brink of Dreams, vincitore dell’Œil d‘Or – Miglior Documentario alla Semaine de la Critique di Cannes e del Golden Eye Award. Il film, che racconta la vicenda di un villaggio del sud dell’Egitto, dove un gruppo di giovani ragazze si ribella formando una compagnia di teatro di strada, sarà accompagnato dall’incontro con il regista Ayman El Amir, moderato da Francesco Giai Via.

La proiezione è curata dalla Fondazione Umanitaria Sardegna in collaborazione con Ucca, finanziato dalla L.R. 8 maggio 2025, n.12, art.3, comma 11.

Per partecipare agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, è consigliabile la prenotazione attraverso l’apposito form