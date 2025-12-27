Al via domenica 28 dicembre a Cagliari “Libri in galleria”

Alla Galleria Umberto I del bastione di Saint Remy il meglio dell’editoria sarda. Alle 10 il taglio del nastro. Al mattino la sezione “Libri da gustare”, dedicata al binomio letteratura e cibo, e il focus “Reinas (Donne di valore)” con un omaggio a Nereide Rudas; nel pomeriggio “Tra Isola e Mondo – Cagliari si racconta” con cinque titoli dedicati al capoluogo sardo

Al via domenica 28 dicembre nella Galleria Umberto I al bastione di Saint Remy aCagliari “Libri in galleria”, fiera di promozione dell’editoria sarda che fino al 30 dicembre (orario 10-22, ingresso gratuito) proporrà un fittissimo programma di incontri con l’autore, reading, musica, cinema e dibattiti. La manifestazione, organizzata dall’Assessorato alla Cultura, turismo e spettacolo del Comune di Cagliari con il patrocinio e il contributo della Regione Sardegna, si svolge in collaborazione con l’Associazione Editori Sardi, organismo regionale e coordinamento locale condiviso che dal 1986 promuove l’editoria sarda in Sardegna, in Italia e nel mondo.

Il programma della prima giornata. Alle 10 è previsto il taglio del nastro alla presenza dell’assessora regionale della Pubblica istruzione e dei Beni culturali Ilaria Portas e dell’assessora comunale alla Cultura, turismo e spettacolo Maria Francesca Chiappe.

Alle 10,30, nell’ambito della sezione Libri da gustare, dedicata al binomio letteratura e cibo, la prima presentazione della giornata, con un approfondimento sulla collana di Ilisso La tavola dei sardi, che analizza le eccellenze alimentari e la tradizione culinaria dell’Isola. Cinque i libri pubblicati, su pane (a cura di Susanna Paulis), olio (Giovanni Bandino, Susanna Paulis, Piergiorgio Sedda), vino (Alessandra Frau, Gianni Lovicu, Giovanni Nieddu, Maria Pia Rigoldi), formaggio (Cecilia Mariani, Susanna Paulis, Antonio Pirisi) e dolci (Susanna Paulis). Parteciperanno Gianluca Medas, ideatore del progetto, e Mauro Ballero, autore di Le piante aromatiche in Sardegna, che analizza le numerose piante essenziere presenti sull’isola, tra entità endemiche e profumi rari. Subito dopo, in collaborazione con Edizioni Della Torre, sarà la volta del volume di Tonino Arcadu La vite ritrovata, che ricostruisce particolarità e storia delle diverse regioni viticole della Sardegna. L’autore dialogherà con Aldo Brigaglia. Al termine sarà offerto il Cannonau della Cantina Gostolai.

Alle 11,50 il primo focus, Reinas (Donne di valore), sul tema della sensibilità e dell’universo femminile in Sardegna nel campo culturale, scientifico e sociale: L’isola dei coralli. Omaggio a Nereide Rudas, con gli interventi di Annamaria Baldussi e Gavino Maieli.

L’intero pomeriggio invece sarà riservato alla sezione Tra Isola e Mondo – Cagliari si racconta. Si farà il punto sulle dinamiche storiche, sociali e culturali del capoluogo sardo, grazie a titoli editi di recente. Si inizia alle 16,20 con Cagliari. Storia di una città, di Luciano Marrocu (in collaborazione con Ilisso), per proseguire con Le Dame, cinque belle strade di Cagliari, di Vittorio Scano, con Antonello Angioni e Mauro Dadea (in collaborazione con Edizioni Della Torre). Alle 17,40 Cagliari. I palazzi, le famiglie, le imprese. Itinerario storico-artistico e sentimentale, di Antonello Angioni e Luigi Orrù di San Raimondo, che dialogheranno con Paolo Lusci (in collaborazione con Isolapalma). Seguirà Sant’Elia. Il quartiere, la sua gente, racconto-reportage fotografico di Mario Liggi, con la partecipazione di Rossana Copez e Dario Cosseddu (in collaborazione con Abbà). L’ultima presentazione della giornata sarà alle 19: Pariri Carlu Marx. Il crepuscolo delle ideologie a La Vega negli anni Settanta di Alberto Contu, che dialogherà con Alberto Monteverde (in collaborazione con Ediuni).

Spazio bambini. Sempre domenica, dalle 10 alle 13, si terrà il primo laboratorio di lettura e animazione, riservato ai più piccoli (5-7 anni), con Le avventure dei Dinogemelli di Enrico Putzu e Gli uccelli di Germano Zullu, in collaborazione con l’Accademia d’Arte di Cagliari e Camena edizioni.