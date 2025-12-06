Al Bano: “Pronto a ospitare ‘famiglia nel bosco’”

(Adnkronos) –"Sono pronto ad accogliere a Cellino San Marco la famiglia nel bosco. Ho chiesto il contatto ad una mia amica, giornalista di 'Gente'. Sto aspettando una loro risposta, se la mia idea possa piacere loro". Al Bano, all'Adnkronos, ufficializza la 'proposta' alla famiglia che viveva isolata in un'area boschiva in Abruzzo. Il Tribunale dei minorenni ha allontanato i tre bambini che vivevano con i genitori Catherine Birmingham, 45 anni, e Nathan Trevallion, 51 anni. La vicenda pare avviata ad una soluzione con l'offerta di una casa da parte di un imprenditore abruzzese. Anche Al Bano, intanto, è pronto a dare una mano. "Anch'io ho vissuto, bambino, come loro – aggiunge il cantante – Bagno all'aperto dove facevamo tutto prima di andare a dormire e soprattutto tanta ricchezza che proveniva dal contatto diretto con la campagna. Adulto ho lasciato le grandi città, Roma, Milano e ho abitato accanto ad un bosco, non c'era luce, non c'era acqua, e fortunatamente non ce n'è ancora, abbiamo l'acqua dei pozzi artesiani. La loro storia mi ha toccato – ha proseguito – è una vita che ho già vissuto. Se servirà la mia collaborazione umana io sono pronto". E po ha concluso con una riflessione: "Ma come si fa a togliere dei figli a dei genitori che li hanno creati? Gente brava, colta, che ha rispetto e rispetta la natura. Manca veramente il rispetto, ma nei loro confronti".—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)