    Attualita'

    “Accendi la tua Anima”: il nuovo libro di Eduardo Javier Ghiani e Simona Sedda dedicato alla crescita personale

    Accendi la tua Anima, il nuovo libro di Simona Sedda e Eduardo Javier Ghiani, è stato ufficialmente presentato attraverso un annuncio sui social, aprendo un percorso di scoperta dedicato al benessere interiore e alla crescita personale.

    Il volume, intitolato Accendi la tua Anima – 5 chiavi per rivoluzionare la tua vita, propone un cammino graduale e consapevole che conduce il lettore verso un equilibrio psicologico, emotivo e fisico. Le Cinque Chiavi — Ascolto, Perdono, Gratitudine, Chiarezza e Fede — rappresentano le tappe essenziali di un itinerario che invita a osservare ciò che accade attorno a noi, fino a raggiungere la comprensione profonda delle dinamiche interiori che spesso ostacolano il cambiamento.

    Uno degli elementi centrali del libro è il Diario della Rivoluzione, uno strumento pratico che accompagna il lettore sin dall’inizio, favorendo la raccolta e la lettura delle proprie emozioni, paure e pensieri. Un compagno prezioso che, pagina dopo pagina, permette di riconoscere gli avanzamenti personali, gli ostacoli superati e il percorso evolutivo compiuto.

    Simona Sedda e Eduardo Javier Ghiani , formatori e coach, sono fondatori di Anima Revolution e della Shams Academy, centro che unisce danza, benessere psicofisico e crescita personale. Da oltre dieci anni lavorano con centinaia di persone, sostenendole nella riscoperta dell’autostima, dell’equilibrio e dell’espressione autentica di sé.

    Simona Sedda, Mental Coach e Formatrice, è Campionessa Italiana di Danze Orientali, Direttrice Artistica della Shams Academy e istruttrice di Ginnastica Posturale e Pilates. Specializzata in comunicazione emotiva, guida percorsi mirati alla trasformazione personale.

    Eduardo Javier Ghiani, Mental Coach, Formatore, Performer e Percussionista, è Direttore Artistico della Shams Academy e si occupa di comunicazione emotiva e processi di crescita interiore.

    La loro attività, radicata nel territorio, comprende progetti culturali e rappresentazioni sceniche rivolte a persone di ogni età, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo personale completo attraverso corpo, mente e spirito. La missione che li guida è quella di accompagnare ogni individuo alla riscoperta della propria luce, alla liberazione dai blocchi interiori e alla costruzione di una vita più consapevole e autentica.

    Il libro è già disponibile online sia tramite la libreria del sito Anima Revolution sia su Amazon Italia. A breve verrà annunciata anche la presentazione ufficiale.

    Michele Vacca

    sardegnareporter

    Michele Vacca, nato e residente a Oristano, è un fotografo con quasi 50 anni di esperienza. La sua solida formazione nella fotografia analogica e l'approccio digitale gli hanno permesso di esplorare nuove possibilità creative. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2015, ha partecipato attivamente a mostre collettive, pubblicazioni e proiezioni personali. Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte dal 1997, si impegna nell'organizzazione di mostre, workshop e nella formazione. Ha realizzato numerosi reportage in Europa, pubblicati su riviste, libri, calendari ed esposti in mostre. La sua passione per la fotografia si riflette anche nei suoi articoli su reportage, concerti, cultura e tradizioni. Facebook: https://www.facebook.com/michelevacca.or

