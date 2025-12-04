“Accendi la tua Anima”: il nuovo libro di Eduardo Javier Ghiani e Simona Sedda dedicato alla crescita personale

Accendi la tua Anima, il nuovo libro di Simona Sedda e Eduardo Javier Ghiani, è stato ufficialmente presentato attraverso un annuncio sui social, aprendo un percorso di scoperta dedicato al benessere interiore e alla crescita personale.

Il volume, intitolato Accendi la tua Anima – 5 chiavi per rivoluzionare la tua vita, propone un cammino graduale e consapevole che conduce il lettore verso un equilibrio psicologico, emotivo e fisico. Le Cinque Chiavi — Ascolto, Perdono, Gratitudine, Chiarezza e Fede — rappresentano le tappe essenziali di un itinerario che invita a osservare ciò che accade attorno a noi, fino a raggiungere la comprensione profonda delle dinamiche interiori che spesso ostacolano il cambiamento.

Uno degli elementi centrali del libro è il Diario della Rivoluzione, uno strumento pratico che accompagna il lettore sin dall’inizio, favorendo la raccolta e la lettura delle proprie emozioni, paure e pensieri. Un compagno prezioso che, pagina dopo pagina, permette di riconoscere gli avanzamenti personali, gli ostacoli superati e il percorso evolutivo compiuto.

Simona Sedda e Eduardo Javier Ghiani , formatori e coach, sono fondatori di Anima Revolution e della Shams Academy, centro che unisce danza, benessere psicofisico e crescita personale. Da oltre dieci anni lavorano con centinaia di persone, sostenendole nella riscoperta dell’autostima, dell’equilibrio e dell’espressione autentica di sé.

Simona Sedda, Mental Coach e Formatrice, è Campionessa Italiana di Danze Orientali, Direttrice Artistica della Shams Academy e istruttrice di Ginnastica Posturale e Pilates. Specializzata in comunicazione emotiva, guida percorsi mirati alla trasformazione personale.

Eduardo Javier Ghiani, Mental Coach, Formatore, Performer e Percussionista, è Direttore Artistico della Shams Academy e si occupa di comunicazione emotiva e processi di crescita interiore.

La loro attività, radicata nel territorio, comprende progetti culturali e rappresentazioni sceniche rivolte a persone di ogni età, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo personale completo attraverso corpo, mente e spirito. La missione che li guida è quella di accompagnare ogni individuo alla riscoperta della propria luce, alla liberazione dai blocchi interiori e alla costruzione di una vita più consapevole e autentica.

Il libro è già disponibile online sia tramite la libreria del sito Anima Revolution sia su Amazon Italia. A breve verrà annunciata anche la presentazione ufficiale.

