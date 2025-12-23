A Vallermosa due giorni di arte, festa e musica

Nel cuore delle festività natalizie, quando i paesi si accendono di luci, incontri e tradizioni, il festival Vivere la Terra arriva a Vallermosa per chiudere il ciclo di appuntamenti 2025 con un weekend conclusivo di fine anno dedicato all’arte, alla musica e al racconto del territorio. Le giornate di sabato 27 e domenica 28 dicembre, ospitate presso la Sala Teatro, rappresentano l’ultimo momento di incontro di un percorso diffuso che ha attraversato diversi comuni, mettendo al centro comunità, identità e partecipazione.

“Il Festival Vivere la Terra rappresenta per i Comuni dell’Unione “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” – dichiara il Sindaco di Vallermosa, e Presidente dell’Unione dei Comuni deI nuraghi di Monte Edda e Fanaris Francesco Spiga – un’importante strumento strategico di valorizzazione territoriale e culturale, capace di mettere in rete comunità, luoghi e identità, restituendo centralità alle persone e alle tradizioni che caratterizzano questi territori. L’obiettivo del festival è promuovere il nostro patrimonio nelle sue molteplici dimensioni – storica, culturale, paesaggistica e sociale – attraverso un progetto condiviso che rafforza il senso di appartenenza e favorisce nuove occasioni di incontro e partecipazione. Ospitare a Vallermosa uno degli appuntamenti conclusivi di Vivere la Terra assume per noi un significato particolare: è un’opportunità concreta per raccontare, a un pubblico ampio e diversificato, la storia, la cultura, le tradizioni e le bellezze di un paese che ha molto da offrire e che crede fortemente nel valore della cultura come leva di sviluppo e coesione sociale”.

La tappa di Vallermosa si inserisce nel solco di un progetto culturale che ha saputo valorizzare i luoghi attraverso esperienze condivise, rafforzando il legame tra cittadini, tradizioni e spazi pubblici. Un appuntamento che saluta la fine dell’anno nel segno della cultura e della convivialità, coinvolgendo famiglie, bambini e l’intera comunità.

Il programma prende il via sabato 27 dicembre con una mattinata dedicata ai più piccoli: alle ore 10:00 è in calendario il laboratorio “Is Mascareddas”, un momento creativo pensato per avvicinare bambini e bambine al teatro e all’immaginazione (info e prenotazioni: 392 5252971). Nel pomeriggio, alle ore 15:30, si terrà l’inaugurazione del murale di Andrea Sabiucciu, un nuovo intervento di arte pubblica che arricchisce il paese e racconta, attraverso i colori, l’identità del territorio.

Alle ore 16:30 spazio allo spettacolo teatrale “Doni di Is Mascareddas”, pensato per le famiglie e inserito nel clima gioioso delle vacanze di Natale. La giornata si concluderà alle ore 20:30 con il concerto “Waiting for Xmas” del Marco Cocco Quartet, una serata musicale che unisce eleganza e atmosfere natalizie, invitando il pubblico a immergersi nella magia di dicembre.

Domenica 28 dicembre il festival giunge alla sua conclusione con un appuntamento di grande intensità emotiva. Alle ore 19:00, sempre presso la Sala Teatro, è in programma il concerto di Claudia Aru, una voce capace di raccontare storie ed emozioni, scelta per salutare l’anno con energia e bellezza. A seguire, le degustazioni di prodotti tipici a cura della Pro Loco accompagneranno il pubblico in un momento conviviale, tra sapori e tradizioni che parlano di casa e di festa.

Vivere la Terra è un evento promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ed è realizzato grazie all’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con partecipazione consentita fino a esaurimento posti. Un ultimo fine settimana aperto a tutta la comunità per chiudere Vivere la Terra 2025 nel segno della cultura, dell’identità e della voglia di stare insieme.