A Valledoria riapre il “Villaggio di Babbo Natale 2025”

L’Amministrazione Comunale di Valledoria anche quest’anno ha stilato il programma ufficiale del “Villaggio di Babbo Natale 2025″, un evento attesissimo che si preannuncia ricco di eventi, spettacoli e tante sorprese per la gioia di grandi e piccini. Il sindaco di Valledoria, Marco Muretti, ha voluto ribadire l’impegno dell’Amministrazione nel dedicare le festività ai più piccoli.”Siamo felici di confermare che, per un altro anno, siamo pronti a regalare un bel Natale a tutti i piccoli di Valledoria,” ha dichiarato “Il ‘Villaggio di Babbo Natale’ è un’occasione unica per vivere insieme la magia delle feste, offrendo momenti di spensieratezza e allegria a tutta la comunità.”

In questa giornata speciale, il Villaggio aprirà le sue porte con un’esplosione di festa: ci sarà uno spettacolo di giocoleria comica, si potrà partecipare al truccabimbi, mentre elfi, giochi e animazione faranno da cornice all’emozionante arrivo di Babbo Natale. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà l’esibizione speciale del Piccolo Coro “Bernardette” di Laerru, diretto dalla maestra Maria Antonietta Fraoni. Non mancherà inoltre un’area street food curata dal Comitato di San Pietro. Il divertimento proseguirà il 13 dicembre con il “LUCILLA SHOW!”, lo spettacolo più atteso e amato dai bambini, un intero pomeriggio all’insegna della musica, delle emozioni e del puro divertimento.

Infine, il 20 dicembre, la comunità è invitata a riunirsi per la Cena di Natale con l’Ampurias, una serata speciale da vivere insieme. L’evento prevede musica dal vivo, la presenza di gonfiabili, truccabimbi e animatori per garantire attività e divertimento a tutta la famiglia, e un menù speciale realizzato appositamente dall’Ampurias. Si ricorda che per la cena è necessaria la prenotazione entro il 12 dicembre. Per prenotare e ricevere maggiori informazioni sulla Cena di Natale, è possibile contattare il numero 333 5445901 oppure recarsi per le prevendite direttamente presso il palazzetto o il campo sportivo, tutti i giorni dalle 17 alle 19. L’iniziativa è promossa con il fondamentale supporto dell’Amministrazione Comunale di Valledoria in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, il CCN Valledoria e l’Associazione Ampurias.