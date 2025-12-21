A Ballando vincono Delogu e… il televoto: come hanno votato giuria e pubblico

(Adnkronos) –A Ballando con le stelle vince… il televoto. Nel trionfo di Andrea Delogu, che ha concluso al primo posto la 20esima edizione del dance show di Rai 1, un peso specifico importante lo hanno avuto i voti espressi da casa via social, che sono stati capaci di ribaltare il risultato nell'ultimo atto con Francesca Fialdini, arrivata seconda. A svelare i voti, durante la puntata a scrutinio segreto, della finalissima di Ballando è stato un documento sul sito della Rai evidenziato dal profilo @Cinguetterai su X. La giuria ha votato compatta per la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno assegnato 1000 punti alla conduttrice televisiva, mentre Smith, in quanto presidente di giuria, ne ha potuti assegnare 2000. Diverse invece le preferenze espresse dai 'tribuni del popolo': Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato infatti per Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno raccolto 4000 punti. Ma a ribaltare tutto ci ha pensato proprio il televoto, con Delogu che ha raccolto oltre 66.592 'cuori' social contro i 51.915 di Fialdini: un gap enorme di quasi 15.000 voti che ha permesso alla coppia Delogu-Perotti di ribaltare tutto e di trionfare con 55%. Fialdini, con 45%, si è dovuta accontentare del secondo posto. Il televoto, sempre secondo i dati Rai, è stato fondamentale anche nella semifinale per Delogu. La conduttrice, sotto 3-2 nella sfida con Barbara D'Urso dopo i voti della giuria, è riuscita ancora una volta a ribaltare tutti grazie all'aiuto da casa, imponendosi con una percentuale schiacciante. Delogu ha ottenuto 65.788 voti social, più del doppio rispetto ai 27.262 di D'Urso. Vittoria nella sfida con uno schiacciante 69,14% e passaggio in finale. Poi, il trionfo.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)