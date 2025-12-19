Concerto “In Native Domini”

Siamo al gran finale, chiusura degna di un anno denso di impegni intenso e carico di suggestioni in musica regalate alla città, alla comunità e all’Isola. Per questo la presidente della Polifonica Santa Cecilia – direttore artistico Mattero Taras e direttore musicale Alessio Manca -Riflettori puntati sul concerto del 20 dicembre “In Native Domini”, in programma alle ore 21 nella chiesa di San Giuseppe in Corso Francesco Cossiga nr 1. Evento patrocinato da Comune di Sassari e Regione Sardegna e supportato dalla Fondazione di Sardegna. Come e consiglio direttivo hanno deciso di organizzare un concerto Sinfonico Corale che vedrà protagonisti la Polifonica Santa Cecilia, Orchestra Enarmonia e i solisti. “Sarà un regalo per tutta la città di Sassari”.

Ad abbracciare spazi e pubblico saranno le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: la sinfonia n. 41 in Do maggiore K.551 “Jupiter per la direzione di Matteo Taras e la Messa in Do maggiore per soli, coro e orchestra K.317 “Kronungsmesse” per la direzione di Alessio Manca. Soprano Ilaria Vanacore, contralto Francesca Cardinale, tenore Simone Altana, basso Gabriele Barria.

Matteo Taras:”Il prossimo impegno ci vedrà impegnati in un concerto sinfonico-corale ed eseguiremo la Messa dell’Incoronazione di Mozart, unitamente alla Sinfonia Jupiter sempre di Mozart. Abbiamo voluto scegliere un programma assertivo e vivo, ma allo stesso tempo composto ed elegante: vorremmo che queste fossero le cifre del nostro lavoro – dice -. Speriamo tante risorse per poter sostenere e realizzare tutto ciò che abbiamo in testa e che stiamo progettando già da qualche mese – chiude Taras -. Tanti sogni, ma il più grande è riuscire a far diventare la Polifonica Santa Cecilia una realtà di riferimento, un centro di formazione vocale e strumentale stabile e di alto livello”.