William e Kate, trasloco fatto nella nuova casa a Forest Lodge ma il vicino li inquieta

(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor è stato avvistato lunedì, per la prima volta dopo che re Carlo lo ha privato dei titoli reali, mentre andava a cavallo nel parco del Castello di Windsor. La sua passeggiata di 45 minuti nella tenuta avrebbe irritato alcuni membri della famiglia reale: un vero e proprio schiaffo al re, ma soprattutto al principe William e alla principessa Kate. Un modo di dire che "sono ancora qui e non me ne andrò tanto presto". Il fratello di Charles è stato sfrattato dalla Royal Lodge, la dimora di 30 stanze dove da tempo abita e che è finanziata dai contribuenti britannici, per trasferirsi a Sandringham, nella tenuta del re. Ma se si sa che Andrea deve andarsene, ciò che è ignoto è quando. E questo infastidisce particolarmente i principi di Sussex. William abita, assieme a Kate e ai figli, a poco più di due chilometri dallo zio, nella Forest Lodge. La famiglia si è trasferita nella sua 'casa per sempre' all'inizio del mese e l'ipotesi che davvero dispiacerebbe ai futuri regnanti è quella di incontrare l'ex duca di York mentre si gode una felice passeggiata nella tenuta di Windsor, come ha detto una fonte al Daily Mail. "Catherine rabbrividisce al pensiero di vivere così vicino alla Royal Lodge mentre il principe Andrea è ancora lì", aveva poco tempo fa dichiarato una fonte al Mail on Sunday . E anche "il re non sarà contento che suo fratello sia stato fotografato mentre cavalca nel parco". Ma c'è anche dell'altro, che riguarda lo stratagemma utilizzato da Andrea per andare a prendere il suo destriero. Sempre secondo il Daily Mail, l'ex duca di York sarebbe stato "fatto uscire di nascosto dalla Royal Lodge, probabilmente nascondendosi sul sedile posteriore di un'auto, e condotto direttamente al Castello di Windsor per prendere un cavallo dalle Royal Mews". Dopo la sua cavalcata, si ritiene che Andrew sia tornato a casa "allo stesso modo in auto, per evitare di essere scoperto". Il 30 ottobre, Buckingham Palace ha annunciato che re Carlo aveva privato Andrea dei suoi titoli e onorificenze e gli aveva notificato un avviso di sfratto per lasciare la sua dimora storica, la Royal Lodge. Ma la sua uscita di lunedì è stata la prima prova che l'ex duca vive ancora nella tenuta di Windsor. Il Palazzo non ha ancora specificato dove si stabilirà Andrew, se non che si trasferirà in una casa nella tenuta di Sandringham. La proprietà di 8mila ettari si trova a circa tre ore di auto da Windsor ed è di proprietà privata del monarca, il che la rende una scelta ideale per Andrea, dato che non saranno impiegati fondi pubblici per la sua sistemazione. Ma "il trasferimento a Sandringham non arriverà mai abbastanza presto per allontanarlo da Windsor", ha dichiarato una fonte interna alla famiglia reale al Daily Mail.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)