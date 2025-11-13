Whoopi Goldberg, dalle pompe funebri a imbrogliona da Oscar: oggi i 70 anni di un’icona di Hollywood

(Adnkronos) – La sua ironia l’ha resa libera in un'industria patinata e conformista come Hollywood. È tutt'ora un manifesto di verità in un mondo che vive di apparenze. Non solo è riuscita a emergere come attrice, ma ha contribuito a ridefinire l’immaginario femminile: la vera bellezza risiede nel talento, non nella perfezione. Lei è Whoopi Goldberg che oggi, giovedì 13 novembre, compie 70 anni ed è ancora la voce fuori dagli schemi in un'America che cambia troppo in fretta (e troppo poco). Attrice, comica, conduttrice, produttrice e attivista, è una delle poche a poter vantare l’Egot: ha vinto in tutti e quattro i premi principali nell'ambito dell'intrattenimento statunitense, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Ma, soprattutto, una carriera costruita sfidando ogni stereotipo.Caryn Elaine Johnson, questo il nome all'anagrafe, è nata a New York nel 1955. Ha cominciato a calcare i palcoscenici dalla tenera età di 8 anni. Ha esordito al teatro Helena Rubistein Children's di Nyc. Appassionata della serie televisiva 'Star Trek' (da grande ha recitato in 'Star Trek: The Next Generation'), grazie a Nichelle Nichols (interprete del tenente Uhura) ha capito che il suo futuro era nella recitazione tanto che all'inizio degli Anni 70 ha abbandonato la scuola per partecipare ai musical di Broadway. Ma la consacrazione nel mondo del cinema arriva grazie alla sua interpretazione ne 'Il colore viola' di Steven Spielberg. Il ruolo di Celie Harris le ha permesso di conquistare un Golden Globe e la nomination agli Oscar come migliore attrice. Prima del successo, però, per mantenersi ha lavorato come muratrice, lavapiatti e truccatrice per un'azienda di pompe funebri. Dopo Spielberg, ha iniziato a collezionare una serie di successi che l'hanno trasformata in una vera icona degli Anni 80-90. Indimenticabile la sua interpretazione della sensitiva Oda Mae Brown in 'Ghost' (con Patrick Swayze e Demi Moore), che le è valsa il premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Grazie a questo riconoscimento, è diventata la seconda attrice afroamericana della storia a ricevere un Academy Award a 51 anni dalla vittoria di Hattie McDaniel per 'Via col vento'. Forse il ruolo più iconico di Goldberg è quello di una 'suora per caso', Maria Claretta, in cui ha unito le sue doti attoriali con quelle musicali. Panni che è tornata a vestire in 'Sister Act 2 – Più svitata che mai', che l'ha definitivamente trasformata in un volto amato in tutto il mondo. In questi anni vissuti sulla cresta dell'onda, ha ottenuto successi anche sul fronte musicale. Whoopi ha vinto un Grammy Award con il disco 'Whoopi Goldberg: Original Broadway recording' e un Drama Desk Award per il musical 'Whoopi Goldberg'. Nei primi Anni 90 è diventata la prima donna a presentare gli Academy Award, esperienza che poi ha ripetuto nel 1996, 1999 e 2002. Sempre in quegli anni è stata la protagonista di 'Una moglie per papà' al fianco di Ray Liotta e ha ricoperto il ruolo dell'infermiera Valerie in 'Ragazze interrotte' di James Mangold con Winona Ryder e Angelina Jolie. Tra i riconoscimenti ottenuti, anche un Emmy per il miglior film tv 'Beyond Tara' e un Tony per il miglior musical con 'Millie'. E anche la stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2002. Volto amato del grande e del piccolo schermo, negli anni è diventata una delle colonne portanti dei talk show televisivi con 'The View' su Abc. Attivista nel campo dei diritti umani e diva convenzionale. Non è mai stata una di quelle star smaniosa di scegliere il look giusto per soddisfare i fotografi o le etichette nelle serata di gala. Whoopi ha sempre seguito il suo gusto ribelle, mandando un messaggio tra le righe: 'siate alla moda, ma a modo vostro'. Una consapevolezza che l'ha portata a fondare una sua linea di moda, inclusiva per i corpi e anche per le tasche. Goldberg ora è pronta (di nuovo) a riconquistare l'Italia. La pluripremiata attrice e icona internazionale è entrata nel cast di alcuni episodi del daily drama di Rai 3 'Un posto al sole', in onda nel 2026. Anno in cui lo show celebrerà i 30 anni di programmazione. Ma l'attesa è anche per 'Sister Act 3', da lei stessa interpretato e prodotto. "Sarebbe bello girare alcune scene del terzo capitolo di 'Sister Act' in Italia", aveva ammesso prima dell'estate ospite da Fazio a 'Che tempo che fa'. Sette decenni di carriera e una sola certezza: chi osa essere sé stesso, come Whoopi, non passa mai inosservato. (di Lucrezia Leombruni)—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)