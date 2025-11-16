Voci di donna torna al Verdi con un omaggio a Amy Winehouse

Il 20 novembre “Io & Amy” con Stefano Ledda, Manuela Loi e la Soul Band

Nuovo appuntamento a Sassari con la rassegna al femminile

dopo il successo del concerto d’esordio con Alessia Desogus

Sarà un omaggio alla grande Amy Winehouse il secondo appuntamento con la fortunata rassegna Voci di donna, curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Giovedì 20 novembre alle 20.30 la regina del soul bianco rivivrà al Teatro Verdi di Sassari nello spettacolo-concerto Io & Amy – Quello che avrei voluto dire a Amy Winehouse. Sul palcoscenico Manuela Loi alla voce e la sua Soul Band formata da Virgilio Atzori al basso, Pier Paolo Cardia al pianoforte, Chiara Faedda e Valentina Scanu ai cori e la partecipazione straordinaria del percussionista dell’Orchestra di Piazza Vittorio Ernesto Lopez Maturell. Lo show, del Teatro del Segno di Cagliari, è ideato e scritto da Paolo Putzu e interpretato da Stefano Ledda che ne è anche regista: il viaggio parte da una sala di registrazione della Island Records, l’etichetta di Amy Winehouse, ed è il flusso di ricordi di un uomo che ha vissuto il fulgore dell’incendio di luci e il baratro della tempesta di ombre che hanno circondato la vita e il talento della cantautrice britannica, morta a 27 anni come altri grandi artisti come Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Paul, il protagonista dello spettacolo, racconta il senso profondo di una colpa che non ha e che non ha forse mai avuto: un percorso tra i solchi della memoria e della musica che si riversa sulle tavole del palcoscenico come tra i tavolini di quel fumoso club degli esordi di una icona della musica mondiale, fino alla fama dell’Astoria Theatre di Londra.

La rassegna Voci di donna, alla sua 26esima edizione, si è aperta lo scorso 28 ottobre con il trascinante spettacolo “Caffè chantant” e un’applauditissima performance della cantante Alessia Desogus, capace di portare il pubblico nelle atmosfere della chanson francese e dei club di Chicago, passando con abilità dal jazz al pop. Il gran finale è previsto per il 25 novembre con il concerto di un pezzo di storia della musica italiana, Rita Pavone, la ribelle e anticonformista cantante sulle scene da oltre sessant’anni. I biglietti sono in prevendita online sul sito

e al botteghino del Teatro Verdi, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.