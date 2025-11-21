Virtus-Maccabi, corteo Pro Pal contro la squadra israeliana. Bologna blindata

(Adnkronos) – Circa 2.500 persone, tra cui numerosi aderenti alla galassia anarco-antagonista, sono partiti oggi, venerdì 21 novembre, da piazza Maggiore a Bologna per il corteo, organizzato da Potere al Popolo, in occasione dell'incontro di basket di Virtus-Maccabi Tel Aviv, al palazzetto dello sport. Protestano contro la scelta di far disputare una partita con una squadra israeliana. Alle 20.30 è, infatti, in programma al PalaDozza la sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, che si svolgerà dopo le polemiche dei giorni scorsi, con l'area intorno al palazzetto blindata. Alla manifestazione partecipano, tra gli altri, Potere al popolo, sindacati di base, giovani palestinesi e collettivi, rilanciando la campagna 'Show Israel the red card'. Insieme a loro anche l'attivista Patrick Zaki. "È folle trasformare uno spettacolo sportivo in un momento di scontro e violenza: certa sinistra che soffia sul fuoco della rabbia si dimostra irresponsabile e indegna" si legge in una nota della Lega. "Affettuosa e totale solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine".—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)