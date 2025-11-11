Vessicchio, la figlia Alessia: “Devastata, la sera prima mi disse ‘stai serena che torno a casa’”

(Adnkronos) –Alessia Vessicchio, figlia del Maestro Peppe Vessicchio, ha condiviso il suo dolore per la morte del padre ai microfoni de 'La volta buona'. "In questo momento credo che, a nome della mia famiglia, è giusto che ringraziamo, perché c’è stato un affetto… sono tutti sconvolti come noi, sono tutti assolutamente increduli. Posso dire che sono fortunata perché l’ho avuto? Tutte queste frasi fatte, io vi chiedo scusa, non le riesco a dire. Io, in questo momento, sono devastata. Lo trovo profondamente terribile quello che è successo", ha detto. La notte prima di morire, Vessicchio ha promesso alla figlia che sarebbe tornato a casa il giorno dopo: "Eravamo assolutamente impreparati, perché non si muore a 69 anni quando la sera prima dici: ‘Stai serena che torno a casa’. Quindi io vi chiedo scusa e posso solo dirvi grazie, ma davvero di cuore, a tutti. A tutti quelli che gli hanno sempre voluto bene. Grazie".—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)